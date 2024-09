“No soy feminista”; Briggitte Bozzo pinta su línea con Gala Montes; explica por qué no la defendió de Adrián Marcelo

La modelo venezolana se encuentra siendo cancelada por los seguidores de 'Mar' tras sus declaraciones. (YouTube Canal 5)

Los posicionamientos, comentarios y galas han desestabilizado a los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2′ a tal grado que varios de ellos se encuentran confundidos entre Mar y Tierra. Una de ellas es Briggitte Bozzo, quien en las últimas semanas ha tenido roces con Gala Montes, y nuevamente se encuentra en el ojo del huracán tras no defender a su amiga durante el enfrentamiento que tuvo con Adrián Marcelo previo a su salida alegando incluso que ella no es feminista.

Aunque se esperaba que la ausencia del influencer regiomontano calmara las aguas entre todos los participantes del reality, la realidad es que dejó un rastro de incertidumbre, miedo y ansiedad en todos, generando posibles rupturas entre los cada cuarto.

Así fue como, luego de que Briggitte externara que no estaba de acuerdo en las palabras que utilizó Gala contra Adrián, en donde lo acusó de ser violento y un “potencial feminicida”, lo que dejó sorprendidos a los fanáticos del programa fue su declaración sobre el movimiento feminista.

Gala Montes encara nuevamente a Adrián Marcelo por comentarios misóginos. (X/@luis_gj)

“Tuviste la casa, yo vi clips de ‘La Casa de los Famosos” en Tik Tok, sabes, y yo vi cosas pequeñas, entonces te quedas con eso y la gente se queda con eso. Y ahí afuera, hay una marcha y muchas mujeres movimiento haciendo justicia a ese tipo de cosas; entonces no estuvo bien para mi parecer lo va porque yo no soy feminista”.

“Tampoco estoy de acuerdo con lo que muchos hombres hacen porque me subieron un video íntimo he sufrido de maltrato, he sufrido de violación y no solamente física, y ese movimiento te protege. He pasado por muchas cosas íntimas en mi pasado muy feas, por eso no estoy de acuerdo con muchas cosas. No estoy de acuerdo con el machismo. No soy feminista porque sí, apoyo muchas cosas de las feministas, pero tampoco apoyo algunas cosas. Son temas que no me gustan ni siquiera tocar porque para no ser radical, entonces evidentemente no son palabras y menos si es un reality donde, lo dijo la jefa, a millones de personas también”, explicó la joven de 23 años quien detalló cuáles fueron los motivos por los que no apoyó la lucha de Gala Montes al momento de enfrentarse a Adrián Marcelo.

La venezolana volvió a entrar en polémica al cuestionar el enojo de Gala Montes frente a Adrián Marcelo. Crédito: ViX

Internautas tachan de ‘pick me’ a Briggitte

Después de diversas declaraciones y comportamientos de Brigitte en contra del equipo “Mar” y apoyando a “Tierra”, los internautas coincidieron en que ha pasado de ser uno de los personajes más queridos a perder el cariño del público. La consideran una traidora a su equipo. Tras la salida de Gomita, Bozzo ha sido vista más cerca de Sian, Agustín, Ricardo y Adrián, con quienes ha pasado más tiempo de lo habitual.

Esto generó una división que se mostró claramente el martes 3 de septiembre durante la noche de presupuesto. Sus actitudes han generado descontento en el fandom de “Mar”, que en redes sociales han expresado su molestia con contundentes mensajes dirigidos a Bozzo:

“Vemos a una mujer que está más preocupada por enseñar su cuerpo y obtener la aprobación masculina que por defender a esa amiga que se buscó problemas por defenderte antes”.

“Lo que faltaba. Briggitte defendiendo a Adrián Marcelo. Qué asco de persona es Briggitte que le dio la espalda a quien la ha defendido”.

“Todo por lo que se defendió a Brigitte, hoy lo perdió. Nunca le das la espalda a una amiga, NUNCA. A Karime se sabe que no le gusta meterse en pedos, pero no dejó sola a Gala”.

“Este domingo debe salir la Brigi, prefiere andar tras los hombres que ser empatica con la única persona que la defendió en la casa! DAS ASCO”.

“Su pedorro sindrome de estocolmo, se enamoro de su verdugo... mar son 4 personas ya”.