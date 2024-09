¿En realidad Briggitte ignoró a Gala? Mario Bezares revela un importante detalle en LCDLFM | VIDEO

'Mayito' reveló un dato que podría cambiar la perspectiva de los fanáticos de Mar sobre Briggitte. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Luego de que se diera a conocer que Adrián Marcelo abandonó ‘La Casa de los Famosos México 2′, varias versiones de lo que sucedió han circulado en redes sociales. Una de ellas fue la supuesta indiferencia que tuvo Briggitte con Gala Montes tras el encontronazo que tuvo con el regiomontano, situación que la valido el rechazo de los fans, sin embargo, habría un detalle que reveló Mario Bezarez que podría cambiar esta perspectiva.

Todo inició cuando Odalys Ramírez encaró al líder del cuarto Tierra sobre los dichos en la eliminación de ‘Gomita’ en donde aseguró que ahora habría “una mujer menos qué violentar”, haciendo alusión a las acusaciones que hizo Gala en los posicionamientos.

Ante ello, Marcelo destacó que en realidad esa respuesta había sido una broma para burlarse de lo que había dicho la joven de Mar momentos previos, pero que no quería atacar de manera directa a las mujeres y el movimiento feminista.

Odalys Ramírez cuestionó al youtuber Adrián Marcelo frente a sus compañeros del reality. (X/@LaCasaFamososMx)

¿De qué forma intervino Briggitte?

Muy molesta por lo sucedido, la influencer venezolana despotricó en contra de los involucrados en el conflicto, asegurando que deberían tomar todo con diversión pues se encuentran al interior de un reality, por lo que es importante separas los temas.

“Me está causando ansiedad. Los temas se están saliendo de control. Esto es un p*to reality, ya basta, por favor. Vivo aquí y la verdad me estoy hartando y la que se va a salir soy yo. Entonces, ya paren. Se están saliendo temas de control, o sea, aquí ya son teams diferentes y ya no se puede convivir tranquilamente y yo no puedo estar tranquila. Ya paren, por favor, se los pido. Se los pido con todo el corazón, esto no está divertido”.

Sin embargo, el tema del abandono paterno y la complicada relación que Gala tiene con su madre fueron dos de los ‘dardos’ que lanzó Adrián Marcelo en contra de la actriz, quien no pudo contener el llanto pues son dos situaciones que le han costado trabajo superar, pero incluso así Bozzo no acudió a consolar a su amiga.

Las agresiones se dieron en vivo durante la gala del presupuesto. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Mayito aclara qué fue lo que sucedió

Este evento generó controversia en redes sociales en donde usuarios condenaron la falta de interés de Briggitte por el bienestar de Gala quien, en primera instancia, inició el conflicto con Adrián Marcelo justo para defenderla de sus constantes ataques, principalmente por su físico.

Internautas comenzaron a preguntarse por qué no había acompañado a Gala durante una de las noches más complicadas dentro del reality. Inicialmente, se dijo que había sido decisión de ella no acercarse, sin embargo, una plática entre Mario Bezares y Karime Pindter podría cambiar la perspectiva de lo sucedido.

En el clip del 24/7 de ViX se puede ver a ‘Mayito’ platicando con su compañera de cuarto, ahí narra qué fue lo que sucedió después de la pelea entre Gala y Adrián: “ya se iba a levantar rápido Briggitte y nada más le puse la mano. Cuando se fue al baño (Gala) le dije: ‘eh, quieta. ¿A dónde vas?’ y ya me paré yo”, haciendo referencia a que en realidad la venezolana sí tuvo la iniciativa para apoyar a su amiga.

Uno de los líderes del Team Mar habló sobre lo ocurrido en uno de los momentos más tensos de la temporada. Crédito: ViX