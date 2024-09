¿El Poder Judicial libera delincuentes como acusa AMLO? Ésta fue la contundente respuesta de la Suprema Corte

El presidente señaló a los jueces de favorecerlos en fin de semana, cuando la atención disminuye, el clásico 'sabadazo'. (Google Maps)

Desde hace varios meses, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la subsecretaría de Seguridad Pública presenta una lista de los jueces que presuntamente favorecen a delincuentes y les conceden amparos o los liberan, sobre todo en los clásicos ‘sabadazos’. Este ha sido uno de los principales argumentos para impulsar la Reforma al Poder Judicial de la Federación que contempla la elección por voto popular de juzgadores, magistrados y ministros.

“Debería de prohibirse que los jueces ordenen la salida de delincuentes los viernes por la tarde-noche. Cómo vamos a estar en estos tiempos todavía con los sabadazos (...) Los jueces reparten a diestra y siniestra amparos para que sean inmunes ciertos personajes”, advirtió el mandatario el pasado 8 de julio.

¿Sí liberan a delincuentes?

Se trata de un discurso recurrente tanto en AMLO como en Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional y actual subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien presenta la sección ‘Cero impunidad’. Éste ha permeado en las redes sociales y se ha vuelto un argumento para defender la reforma constitucional que actualmente es discutida en el Congreso de la Unión.

Tanto así, que los propios integrantes del PJF (quienes llevan un par de semanas en paro de labores) han tenido que salir a desmentir estas declaraciones del propio presidente. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) compartió en sus canales oficiales un video con su respuesta a los señalamientos por liberar delincuentes.

De inicio, el material informativo precisa que desafortunadamente en nuestro país las detenciones arbitrarias y el abuso de poder son más comunes de lo que se piensa y que, al momento de que los casos llegan a los jueces, éstos en muchas ocasiones se ven obligados a invalidar pruebas falsas y desechar confesiones obtenidas por tortura, ya que representan claras violaciones a los derechos humanos.

“El Poder Judicial no libera delincuentes, cumple lo que dice la Constitución. Inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Defender nuestro derecho al debido proceso es justicia”, advierte la Corte.

El presidente ha exhibido a los jueces que favorecen a delincuentes, pero la Corte desmiente dichas declaraciones en este video Crédito: SCJN

“No cazamos brujas, la Fiscalía debe aportar pruebas”

De hecho, cuando recién estalló el paro de labores de los trabajadores del PJF, un abogado y secretario de Juzgado en Jalisco llamado Gibrán Zazueta Hernández explicó en un hilo de X por qué no se debería repetir a la aligerar la acusación de que los jueces liberan delincuentes, porque no es así:

“En materia penal se pueden dictar resoluciones las 24 horas. Si a usted lo detienen ilegalmente el jueves, no se va a pasar detenido hasta el lunes, solamente para que no digan que lo soltaron en ‘sabadazo’ o ‘viernezazo’... Hasta el 75% de sentencias llegan a ser condenatorias, pero basta que se absuelva a alguien, no se le vincule a proceso o se califique de ilegal su detención para decir ‘LOS JUECES LIBERAN DELINCUENTES’ De presunción de inocencia ni hablamos, a la sociedad no le gusta”, sentenció el trabajador del PJF.

Sobre este punto, dijo desafortunadamente a las personas no les gusta la presunción de inocencia, salvo que el imputado sean ellas mismas, o un conocido o familiar, porque en esos casos sí exigen su derecho. Aunado a lo anterior, precisó que ante los cuestionamientos de por qué se deja en libertad a alguien acusado de un delito, explicó que es porque “la Fiscalía es la que debe aportar las pruebas, ya no estamos en la Edad Media o cazando brujas como para castigar a alguien solo porque la muchedumbre lo pide sin pruebas y sólo por señalamientos”.

Ante este panorama, el jurista dijo que como trabajadores no se oponen a una Reforma al Poder Judicial siempre y cuando ésta no contemple elegir a los jueces por voto popular, ya que no resolvería los problemas de raíz: “Se necesita una reforma a la Fiscalía, a los juzgados locales y sí, al federal, pero para fortalecerlos, no para someterlos al Poder Ejecutivo y Legislativo”.

Trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial se mantienen en paro desde mediados de agosto. (EFE/ Isaac Esquivel)