Así salió Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos: cronología completa

Cronología salida Adrián Marcelo La Casa de los Famosos. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Este miércoles el mundo despertó con la noticia de que Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos México 2024. Todo derivó después de que Gala Montes y él protagonizaron una fuerte discusión en la sala de la casa, en medio de la Gala de martes por la noche. Sin embargo, el detonante fue una pregunta hecha por Odalys Ramírez que fue como la primera chispa de un incendio que terminó en el regiomontano abandonando el reality por la puerta trasera.

A continuación explicamos un poco de la historia que provocó que Adrián Marcelo saliera de La Casa de los Famosos México 2024.

Antecedentes

Adrián Marcelo. (VIX)

Adrián Marcelo es conocido por conducirse con un humor negro que en ocasiones cruza líneas que muchos consideran atentan contra el respeto y las buenas costumbres. Por lo general, se le identifica como una persona “machista” y “misógina” debido a su contenido y sus chistes elevados de tono.

Durante su estancia en la casa incomodó a varias personas, pero fue en la segunda semana cuando tuvo un encontronazo por Gala Montes, debido a una broma hecha a Sian Chiong, en donde sacaron su colchón del cuarto Mar. A pesar de que el encuentro fue propiciado por Ricardo Peralta, quien confrontó a Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter, las palabras elevadas de tono comenzaron con la intervención de Adrián Marcelo, quien se enfrentó primero contra Briggitte.

Gala Montes no permitió que esto sucediera y se sobrepuso, ganándose así palabras hirientes de parte de Marcelo, en donde éste sacó a flote los problemas personales de su contrincante: su depresión, su trastorno de ansiedad y la pelea con su madre en el exterior.

Desde entonces existió un ambiente de tensión durante todo el resto del reality, especialmente entre Gala y Adrián, y también entre el regiomontano y Arath de la Torre, a quien también atacó en los ejercicios de posicionamiento con temas personales como los problemas fiscales de su pasado y comentarios sobre la familia del conductor del programa HOY.

¿Qué sucedió la noche del martes? Cronología explicada

Adrián Marcelo salió de La Casa de Los Famosos este miércoles 4 de septiembre. (Anayeli Tapia/Infobae)

Durante la gala del martes los conductores y panelistas del programa se concentraron en explicar paso a paso las controversias de Adrián Marcelo. No obstante, todo el problema detonó cuando la producción del programa, en complicidad con Odalys Ramírez mostraron un clip al regiomontano.

El cuestionamiento de Odalys

(Vix)

Cuando Odalys Ramírez y Diego de Erice se conectaron a la casa para hablar con los participantes, la presentadora se dirigió a Adrián Marcelo y le hizo un cuestionamiento muy puntual:

“No quisiera quedarme con esto, voy a dejar de lado mi papel de conductora y Adrián Marcelo me quiero dirigir a ti. Quiero que pongas atención al siguiente video y quiero saber si lo dijiste en serio”, preguntó.

El video mostrado es uno en donde Marcelo regresa a la casa tras ser nominado y expresa en voz alta “Una mujer menos para maltratar”, provocando la risa de sus compañeros del equipo Tierra.

Adrián Marcelo se justificó diciendo que todo era una broma y un comentario sarcástico dirigido en especial a Gala Montes, quien le habría dicho en el posicionamiento previo que era una persona misógina y violenta. Odalys quedó conforme con aquello, revelando así que su intención y la de la producción era permitir que el participante dejara en claro ante la audiencia que sus comentarios son una broma.

Pelea con Gala Montes

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Adrián Marcelo continuó sus argumentos y su explicación, hablando sobre Gala Montes en el proceso:

“Entiendo tu duda Odalys, entiendo que tal vez muchas mujeres la compartan. Pero basta ver que todos mis compañeros se ríen, entienden mi humor que es pesado... nuevas generaciones que exigen un poco más de irreverencia y sobre todo que tienen la capacidad intelectual para poder separar lo que son las conductas de los dichos”.

“Desde el día uno, incluso antes de entrar sabía a lo que venía con una mujer inestable, con todo respeto. Con una mujer que necesita medicarse tres veces al día para estar en competencia y bueno una disculpa a ti, y a todas las mujeres si lo tomaron como tal. Fue una broma”, sentenció.

Desde luego, Gala Montes reaccionó al instante. A pesar de las peticiones de Arath de la Torre de no hacer caso de las palabras del regiomontano, la participante insistió en que Marcelo la vulneraba y la agredía con sus palabras al meterse una vez más con sus problemas emocionales.

“Sigue haciéndolo, sigue violentándome. Hablando cosas de mi enfermedad (...) Sigue metiéndose con esos temas. Es una persona misógina y no debería estar aquí Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces. Y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera porque hay todo un movimiento que me defiende y estás más seguro aquí que allá afuera”, argumentó Montes.

“Si tienes huevos, salte de esta casa, no los tienes. Lo que dices me lastima, haces daño a la gente. Eres pasivo-agresivo. (...) Ya te lo está exhibiendo la misma producción. Dices eso cuando se mueren 10 mujeres por feminicidios, no dices eso, se necesita tantito cerebro”, sentenció la actriz.

Adrián Marcelo renunciando

En influencer acusó al cuarto Mar de difamarlo Crédito: La Casa de los Famosos

“Estamos en medio de la gala, les pido por favor que paren esta plática”, intervino la jefa en la sala de la casa.

“Yo no voy a jugar ningún juego jefa, exijo en este momento ver a... “, titubeó Adrián. “Yo hasta aquí llegué jefa, y si no quieres tomar esto en cuenta disculpame con todo respeto, ya no es un tema que me interese, pero a mi representante o lo que sea...”.

La voz de la jefa interrumpió las palabras de Adrián:

“Claro, todos pueden venir cuando quieran, cuando terminemos la gala. Gracias, estamos en medio de la gala”, dijo la Jefa.

“Sí, solo estoy aclarando que yo no voy a jugar...”, contestó Marcelo.

“Muy bien, cuando terminemos la gala aclaramos todo”, sentenció la Jefa poniendo punto final a la discusión.

Las marcas anunciando su salida

Comunicado de Rexona. (Especial)

Durante la tensión que se vivió en la casa durante toda la noche y la madrugada, en el exterior diversas marcas y anunciantes que habían aparecido durante toda la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024, emitieron comunicados en sus redes sociales en donde confirmaron su salida del programa.

Rexona afirmó que la marca se mantiene firme en sus valores que fomentan el respeto hacia las personas y la sociedad, subrayando que estos principios son esenciales en todas sus acciones.

Holanda también retiró su apoyo al programa y decidió quitar su patrocinio. Al final Unilever: “Con este compromiso en mente, tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show de los famosos en México, debido a que, reiteradamente, se han emitido ciertos mensajes por algunos de los participantes que no se alinean con los valores de la compañía. Creemos firmemente que todos debemos ser tratados con dignidad, honestidad y respeto. Con este compromiso en mente, desaprobamos cualquier tipo de agresión, violencia o acto denigrante hacia cualquier persona e instamos a promover el respeto y la dignidad. Cabe resaltar que los comentarios o acciones de terceros son ajenos al patrocinio de cualquier plataforma o programa con los que podamos vincularnos”.

Cklass fue la última en anunciar su postura ante lo sucedido en el programa: “Debido a los valores que nos caracterizan condenamos enérgicamente las situaciones negativas que se han suscitado en el reality show... se tomarán medidas para seguir acompañando a las audiencias de manera positiva”.

La Jefa confirma la noticia

La Jefa anunció así que Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar LCDLFM2. (X/@LaCasaFamososMx)

Apróximadamente a las 2 de la madrugada del miércoles 4 de septiembre la Jefa hizo reunir a todos los participantes del reality show en la sala para darles un aviso:

“Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él”.

El youtuber dejó de aparecer en las cámaras, no se despidió de los demás habitantes ni empacó sus pertenencias. Ante esto, la producción pidió apoyo para recoger las cosas del regiomontano y guardarlas en el almacén. Hasta ahora, el reality no ha dado más detalles sobre los motivos de la salida de Adrián Marcelo ni sobre las condiciones en las que se retiró.