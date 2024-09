Así reaccionó Adrián Marcelo tras salir de La Casa de los Famosos México; La Mole confiesa lo que le dijo mientras lloraba

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Adrián Marcelo abandonó ‘La Casa de los Famosos México 2024′ durante la madrugada de este miércoles 4 de septiembre, así lo confirmó ‘La Jefa’ en la transmisión 24/7 de Vix. Iván Fematt, mejor conocido en redes sociales como ‘La Mole’, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales; no sólo explotó contra TelevisaUnivisión, también externó su apoyo incondicional por él.

“Amigo, Adrián, te amo mucho. Es tiempo, Adrián, es tiempo. Esta casa ni el ganador va ganar. Creo que ya es tiempo, el trabajo está hecho, bye. Pues nunca me imaginé que toda una televisora se fuera en contra de un youtuber. Quédense con su p*to reality de mierda”, escribió.

“Se acabo el reality de La Casa de los Famosos”.

Odalys Ramírez cuestionó al youtuber Adrián Marcelo frente a sus compañeros del reality. (X/@LaCasaFamososMx)

Adrián Marcelo rompe en llanto

Horas después, ‘La Mole’ concedió una entrevista para Telediario Monterrey donde confesó que ya habló con su mejor amigo y reveló cuáles fueron sus primeras impresiones tras abandonar LCDLFM.

“No hemos dormido, fue una noche muy difícil desde ayer. Para mí, le pusieron un cuatro a Adrián, yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado que Adrián se retirara del reality. Con Adrián nunca tuve contacto y ayer fue mi primer contacto con él”, comenzó.

“La gente cuando sale de ahí, ya lo he platicado con otros participantes, está lampareado, no sabe; ellos no tienen una realidad. Yo hablé un minuto con Adrián, lo importante es que le dije: ‘Hermano, te amo’, lloramos los dos. Le dije: ‘Te quiero mucho. Todo va a estar bien (... ) tu esposa está bien, tu mamá está bien, eso es lo importante. Te amo, te quiero y te espero en Monterrey’”.

(IG: @mole82)

¿La Mole sacó a Adrián Marcelo de LCDLFM?

En esa misma conversación, Iván Fematt compartió detalles sobre las condiciones con las que Adrián Marcelo pudo abandonar el reality show. Y es que él se habría encargado de sacar a su mejor amigo del programa a través de su representante.

“Le dije: ‘Sácalo’... hay muchos protocolos, hay que firmar cosas y no es fácil, te puedes meter en problemas legales. Siento yo que por salud mental... es que Adrián no tenía problema adentro porque no sabe la realidad, ellos se dan cuenta hasta que salen (...) me enojé porque siento que se le fueron... si Adrián hubiera seguido le hubieran dado el tiro de gracia”, dijo.

“Es el hombre más humano del mundo, es el hombre que más quiere a su madre, a su familia (...) es un hombre muy dadivoso, muy generoso, simplemente quiso jugar un juego, porque es un juego. Jugó a su estilo, sé que se equivocó en algunas cosas, pero siempre lo voy a apoyar”.