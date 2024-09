AMLO festeja aprobación de la reforma al Poder Judicial en Cámara de Diputados: “Es muy buena noticia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional ofrece la conferencia matutina La Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la votación en el Congreso de la Unión, ya que con una mayoría calificada de Morena, PVEM y PT se aprobó en lo general y particular la reforma al Poder Judicial de la autoría del mandatario federal.

Después de una sesión que se tuvo que realizar en una sede alterna, derivado a que trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron un bloqueo a los accesos de la Cámara de Diputados, y una duración de poco más de 17 horas, los legisladores emitieron 357 votos en favor, 130 en contra y cero abstenciones.

“Es muy buena noticia, muy buena noticia, pasa ya al Senado, 357 (en favor) contra 130 (en contra) ¿Cuántos se necesitaban? 334. Muy bien”, dijo el presidente López Obrador en la transmisión de su conferencia de este 4 de septiembre.

Lawmakers of Morena party react after approving the judicial reform proposed by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, at the Magdalena Mixhuca Sports Complex in Mexico City, Mexico September 4, 2024. REUTERS/Luis Cortes

La iniciativa de reforma fue votada durante la madrugada en la general, que fue la primer imagen de cómo serán los resultados en este y otros proyectos en que no compartan visiones los bloques políticos, como es el caso de la reforma para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tal como lo habían adelantado, las bancadas de oposición emitieron su voto en contra de la reforma, sin embargo, no cuentan con los suficientes curules para evitar que las reformas constitucionales no pasen.

La reforma será turnada al Senado de la República, en donde Morena y aliados necesitan de un voto de la oposición para que sea aprobada, aunque se especula de diferentes perfiles que podrían dar ese voto necesario para confirmar el aprobación de la reforma.