Adrián Marcelo “colapsa” tras gritos afuera de La Casa de los Famosos: “No he violentado a ninguna mujer”

Tras ciertos comportamientos de Adrián Marcelo al interior de La Casa de los Famosos México, los fanáticos han manifestado en redes sociales sus deseos para que la producción del reality show ponga un alto al regiomontano. Recientemente, la situación fue más allá de internet, pues un grupo de personas convocó una manifestación en contra del influencer a las afueras del foro.

“Se convoca a todos los fans que están en contra de la violencia que ejerce Adrián Marcelo a sus compañeros a manifestarse este martes a las 4 de la tarde en las instalaciones de LCDLF (...) En esta manifestación se les exige a la producción: Sanción por la violencia ejercida de parte de Adrián Marcelo hacia los participantes. No censura hacia los participantes que están siendo violentados. Transparencia y cumplimientos de reglas”, decía una publicación que circulaba en redes sociales.

La gente que se dio cita afuera de La Casa de los Famosos México gritaron consignas como “Fuera Adrián Marcelo, México no te quiere”. Algunos participantes lograron escuchar los gritos, como Briggitte Bozzo, quien no tardó en contárselo todo a su equipo.

Tras esta situación, Adrián Marcelo tuvo un momento a solas dentro del vestidor donde reflexionó sobre su participación en el reality show, además de negar ser todo aquello de lo que ha sido acusado por algunos de sus compañeros. El concursante dijo

En influencer acusó al cuarto Mar de difamarlo Crédito: La Casa de los Famosos

“Si alguien está viendo esto sólo quiero decirles que al menos las intenciones nunca son dañar, y aquí jamás fueron mis intenciones hasta que de pronto se volvió una parte muy competitiva”.

También habló sobre las polémicas relacionadas con la misoginia: “Ha llegado el cuarto Mar conmigo a calumniarme, difamarme, inventarme cosas. Que yo creo que es una injustica, no he llegado a eso, no he violentado a ninguna mujer aquí, al grado de que me puedan catalogar de misógino, o incluso temer por su seguridad. Utilizar cifras de las mujeres que lamentablemente asesinan en este país para hacerme ver mal fue un acto muy ruin”.

Algunos espectadores aseguran que la reflexión que hizo Adrián Marcelo al interior del vestidor ocurrió después de que escuchara los gritos del exterior.