Gomita confesó que a ella sí le cae bien Adrián Marcelo

Gomita fue la sexta eliminada de LCDLFM. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Gomita se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México 2, fue el pasado 1 domingo de septiembre que la influencer se despidió del cuarto Tierra al enfrentarse en la placa contra Karime, Adrián Marcelo y Briggitte.

Quien más resintió su salida fue su gran amigo dentro del reality show, Ricardo Peralta, pues ambos se la pasaban juntos e incluso compartían estrategias. Tras su eliminación de la competencia, Araceli Ordaz apareció en la post gala del lunes 2 de septiembre, donde se le mostraron diversos videoclips de sus excompañeros en La Casa y dio sus primeras declaraciones al ser cuestionada sobre su permanencia en el juego.

“Ellos querían evidentemente que regresara Karime. Yo quería regresar pero me duele mucho la reacción de Ricardo, yo también lo extrañé... lo amo mucho y sé que le va a costar un poco. Y no se puede derrumbar, tiene que abrir un poquito más los ojos y tiene que ser muy inteligente. Tiene que jugar para él mismo y eso es lo que le está costando”, señaló.

Araceli reveló que dentro del equipo Tierra sí habían cosas en las que no estaba de acuerdo pero tuvo que aguantarse. (Captura de pantalla)

Asimismo dio a conocer que jugó como pudo, pues en cierto momento del reality solo confiaba en Ricardo a quien le confesó sus sospechas acerca del resto del equipo, sin embargo, Peralta no la apoyaba.

“No creo que me haya dado por vencida, pero cuando estuvimos juntos en la suite platicando Ricardo y yo. Muchas veces yo le decía, esto no me parece. Le decía que nos pueden estar utilizando para llegar hasta la final, él decía que no. (...) Imagínate que estoy con ocho personas y tener a uno que le podía hablar con la verdad dentro de la suite y de repente bajar al cuarto y saber que no me iba a apoyar, tenía que aguantar”.

Tras ver las reacciones de los habitantes a su salida, Gomita dijo sentirse dolida pues quería llegar más lejos en LCDLFM. “Obviamente me duele, porque no me quería ir pero al final el público tiene la última palabra. Yo hice la estrategia que podía hacer con las herramientas que tenía allá adentro”, aseguró.

La influencer aseguró que Adrián Marcelo le cae bien. (Captura de pantalla Vix)

Acerca de Adrián Marcelo, la creadora de contenido comentó que ella si coincidía con el youtuber. “¿Hablas de Adrián Marcelo? A mí si me cae bien, yo no veo nada de eso”, dijo.

“Yo estaba dentro del cuarto, yo estaba conviviendo con ellos... había cosas que no me gustaban y que no estaba de acuerdo. Pero a mí en lo personal no me trataron mal. Obviamente con los demás compañeros obviamente los quieres desestabilizar. No puedo decir que me caiga mal Adrián, conmigo no fue malo, ni mala persona, ni grosero”.