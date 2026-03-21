La mexicana Natalia Botello conquista el oro en sable femenino en la NCAA 2026

La esgrimista mexicana Natalia Botello hizo historia este 20 de marzo al obtener el título de sable femenino en la NCAA 2026, una de las competencias universitarias más relevantes de los Estados Unidos.
Su desempeño sobresaliente la llevó a la cima de un circuito en el que nunca antes una representante de Ohio State University había logrado esta distinción.
El triunfo de la originaria de Tijuana marca un avance significativo en el panorama internacional para la esgrima mexicana y para el deporte universitario.
Dominio absoluto de Botello en la competencia
Natalia tuvo una participación destacada en la competencia, finalizando la fase de grupos con 21 victorias y 2 derrotas, acumulando un diferencial de +56 toques.
- Fue sembrada como número uno para las rondas finales, consolidando un rendimiento constante y sólido.
- En la semifinal, superó por 15-11 a Siobhan Sullivan, representante de Notre Dame.
- En la final, enfrentó a Magda Skarbonkiewicz, medallista de oro en los Juegos Panamericanos, y la venció por 15-5.
- El marcador amplio reflejó la supremacía de Botello sobre sus rivales en todos los combates importantes.
De esta manera, la actuación de Botello sobresalió por su consistencia y dominio a lo largo de todo el torneo, lo que le permitió posicionarse entre las figuras más notables de la esgrima universitaria.
Un logro histórico para Ohio State y México
Con el logro, Botello se consolidó en la élite de la disciplina al convertirse en la primera esgrimista de Ohio State University en conquistar el título de sable femenino en la NCAA.
- Es la cuarta campeona nacional individual en la historia del programa femenino de la universidad.
- Sólo otras tres atletas del equipo femenino habían alcanzado antes un campeonato nacional universitario para Ohio State.
- Para la esgrima mexicana, Botello es la segunda deportista del país que obtiene un oro individual en la NCAA.
Este resultado representa un precedente para futuras generaciones de esgrimistas mexicanas y para el equipo universitario de Ohio State, que busca reforzar su presencia en el circuito estadounidense.
Proyección internacional y futuro olímpico
Con apenas 23 años, Natalia Botello ya recibió su segundo reconocimiento como First Team All-America.
- Su rendimiento la coloca como una de las principales cartas de México rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
- Suma resultados destacados en campeonatos internacionales juveniles y mayores, fortaleciendo su proyección global.
En este sentido, la hazaña conseguida en la NCAA evidencia el momento de consolidación de Botello y su potencial para representar a México en los máximos escenarios deportivos internacionales.