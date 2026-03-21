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La mexicana Natalia Botello conquista el oro en sable femenino en la NCAA 2026

La esgrimista de Ohio State University arrasó en la competencia, superando a la campeona panamericana Magda Skarbonkiewicz con un marcador de 15-5

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Natalia Botello se alzó como
Natalia Botello se alzó como campeona nacional de sable femenino tras dominar la competencia, otorgando a Ohio State University su primer campeonato de NCAA en la disciplina. (Instagram/ @natalia.botello)

La esgrimista mexicana Natalia Botello hizo historia este 20 de marzo al obtener el título de sable femenino en la NCAA 2026, una de las competencias universitarias más relevantes de los Estados Unidos.

Su desempeño sobresaliente la llevó a la cima de un circuito en el que nunca antes una representante de Ohio State University había logrado esta distinción.

Botello derrota en la final a Magda Skarbonkiewicz, medallista panamericana, con un contundente 15-5 y confirma su dominio en la competencia universitaria. (X/ @OhioStateFEN)

El triunfo de la originaria de Tijuana marca un avance significativo en el panorama internacional para la esgrima mexicana y para el deporte universitario.

Dominio absoluto de Botello en la competencia

Natalia tuvo una participación destacada en la competencia, finalizando la fase de grupos con 21 victorias y 2 derrotas, acumulando un diferencial de +56 toques.

  • Fue sembrada como número uno para las rondas finales, consolidando un rendimiento constante y sólido.
  • En la semifinal, superó por 15-11 a Siobhan Sullivan, representante de Notre Dame.
  • En la final, enfrentó a Magda Skarbonkiewicz, medallista de oro en los Juegos Panamericanos, y la venció por 15-5.
  • El marcador amplio reflejó la supremacía de Botello sobre sus rivales en todos los combates importantes.
La mexicana superó a Siobhan
La mexicana superó a Siobhan Sullivan en semifinales y a Magda Skarbonkiewicz, campeona panamericana, en la gran final de la NCAA 2026. (Instagram/ @ohiostatefencing)

De esta manera, la actuación de Botello sobresalió por su consistencia y dominio a lo largo de todo el torneo, lo que le permitió posicionarse entre las figuras más notables de la esgrima universitaria.

Un logro histórico para Ohio State y México

Con el logro, Botello se consolidó en la élite de la disciplina al convertirse en la primera esgrimista de Ohio State University en conquistar el título de sable femenino en la NCAA.

  • Es la cuarta campeona nacional individual en la historia del programa femenino de la universidad.
  • Sólo otras tres atletas del equipo femenino habían alcanzado antes un campeonato nacional universitario para Ohio State.
  • Para la esgrima mexicana, Botello es la segunda deportista del país que obtiene un oro individual en la NCAA.
Natalia Botello se posiciona como
Natalia Botello se posiciona como la segunda esgrimista mexicana en conquistar un oro individual en la NCAA. (Instagram/ @ohiostatefencing)

Este resultado representa un precedente para futuras generaciones de esgrimistas mexicanas y para el equipo universitario de Ohio State, que busca reforzar su presencia en el circuito estadounidense.

Proyección internacional y futuro olímpico

Con apenas 23 años, Natalia Botello ya recibió su segundo reconocimiento como First Team All-America.

  • Su rendimiento la coloca como una de las principales cartas de México rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
  • Suma resultados destacados en campeonatos internacionales juveniles y mayores, fortaleciendo su proyección global.
A sus 23 años, Botello
A sus 23 años, Botello refuerza su proyección olímpica tras recibir su segundo nombramiento como First Team All-America rumbo a Los Ángeles 2028. (Instagram/ @natalia.botello)

En este sentido, la hazaña conseguida en la NCAA evidencia el momento de consolidación de Botello y su potencial para representar a México en los máximos escenarios deportivos internacionales.

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