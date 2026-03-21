México

Esta es la canción que dio origen a la tendencia de regalar flores amarillas cada 21 de marzo en México

Más allá de la estación, existe una historia que explica esta costumbre en nuestra nación

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La tendencia tiene raíces en
La tendencia tiene raíces en una historia romántica de los años 2000. (Ilustración: Jesús Aviles)

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de publicaciones relacionadas con flores amarillas, generando curiosidad entre usuarios que no comprenden el origen de esta práctica que se repite cada 21 de marzo en México. Aunque muchos la asocian únicamente con la llegada de la primavera, la realidad es que su popularidad tiene raíces en la cultura pop de principios de los años 2000.

El fenómeno está directamente vinculado con la telenovela juvenil Floricienta, producción argentina que logró gran éxito en América Latina y España. La historia sigue a Florencia, una joven alegre que trabaja como niñera mientras persigue su sueño musical, lo que la lleva a vivir una historia romántica con Federico Fritzenwalden.

Aprende cómo unirte a la
Aprende cómo unirte a la conmovedora tradición de Flores Amarillas inspirada en Floricienta y sorprende a tus seres queridos con mensajes únicos. (Composición Infobae Perú)

Dentro de la trama, uno de los momentos más recordados gira en torno a la canción Flores Amarillas, donde la protagonista expresa su ilusión de recibir ese tipo de flores como símbolo de amor. Este detalle se convirtió con el tiempo en un referente emocional para toda una generación que creció viendo la serie.

El proyecto fue creado por
El proyecto fue creado por Cris Morena, figura prominente de la televisión argentina, conocido por producir "Rebelde way" y "Casi ángeles" (Créditos: HBO Max)

El tema musical, que forma parte esencial de la narrativa, incluye fragmentos que han sido retomados por usuarios en plataformas digitales: “En ese bar tan desierto los esperaba el encuentro, ella llegó en limusina amarilla, por supuesto. Él se acercó de repente y la miró de frente. Toda una vida soñada y no pudo decir nada”. Estas líneas han resurgido como parte de la tendencia actual.

El proyecto fue creado por
El proyecto fue creado por Cris Morena, figura prominente de la televisión argentina, conocido por producir "Rebelde way" y "Casi ángeles" (Créditos: HBO Max)

A casi dos décadas de su estreno, la historia de Florencia y su ideal romántico ha sido reinterpretada por nuevas generaciones, quienes han trasladado ese gesto simbólico al mundo real. Regalar flores amarillas se ha convertido en una forma de expresar cariño, ilusión o incluso una indirecta romántica.

La coincidencia con el inicio de la primavera en México ha reforzado aún más la tradición. Esta estación, asociada con el renacimiento, la energía y los nuevos comienzos, complementa el significado del color amarillo, ligado a la alegría, la vitalidad y la esperanza.

Cabe destacar que en otros países, como Argentina, esta tendencia también resurge el 21 de septiembre, cuando inicia la primavera en el hemisferio sur. Así, lo que comenzó como un elemento narrativo en una serie juvenil ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural que trasciende generaciones y fronteras.

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