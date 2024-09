La conductora se ha robado varias miradas con sus increíbles vestuarios en las galas (IG: @galileamontijo)

Una de las personalidades clave dentro de La Casa de los Famosos México es Galilea Montijo, conductora principal del exitoso reality show de Televisa, quien al igual que cada uno de los habitantes ha sorprendido al público con su actitud e impactantes vestuarios que la hacen lucir deslumbrante en las ‘Galas’.

Contra todo pronóstico, la participación de Galilea al frente de la producción de Rosa María Noguerón se ha vuelto un sello distintivo de ambas temporadas, tanto que algunos internautas han manifestado el interés por saber cuál es su sueldo, pues de acuerdo con algunos medios, tanto la conductora como los participantes, reciben una jugosa cantidad por su participación.

Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de México (IG: @galileamontijo)

A lo largo de las semanas, mucho se ha especulado sobre las ganancias de los famosos, y aunque no se conoce con exactitud, en algunos sitios se ha filtrado información. Respecto a los habitantes de la casa más famosa de México, se sabe que entre los mejores pagados se encuentra Adrián Marcelo, Mario Bezares y Arath de la Torre, mientras que una de las que menos recibe es Gala Montes.

Respecto a los conductores, desde el estreno de la primera temporada del reality se dio a conocer que Galilea Montijo recibía una interesante cantidad, la cual podría ser menor a la de los conductores de Telemundo, pero se suma a sus trabajos como presentadora en Hoy y Netas Divinas.

Este es el sueldo de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México

De acuerdo con el sitio Ella+e, la participación de Galilea Montijo en el programa de Televisa le deja una ganancia de 10 mil dólares, es decir , casi 200 mil pesos mexicanos. Pese a que es una cantidad imponente, es importante resaltar que de acuerdo con algunos medios, el sueldo más alto de los habitantes de la casa es de medio millón de pesos.

Además, por ser parte del elenco de Hoy, uno de los matutinos más importantes de la televisión mexicana, se dice que recibe 5 mil dólares más. Es importante señalar que ambas cantidades hacen referencia a un período semanal, por lo que mensualmente suma cerca de 40 mil dólares a su fortuna.

(Foto: Instagram/@galileamontijo)

Sin embargo, hasta ahora la conductora no ha querido hablar públicamente sobre algunas de sus ganancias, pero en una de las ocasiones, respondió la duda de varios de sus seguidores diciendo: “Llevo veintitantos años trabajando sin parar. Sin parar. Lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y, por supuesto, a Televisa que me ha dado trabajo. Ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, a mi mamá... y de eso yo me siento muy orgullosa”.

Por lo tanto, si bien no existen cifras oficiales sobre su sueldo en La Casa de los Famosos México, el sitio Celebrity Networth, especializado en hacer estimaciones patrimoniales de celebridades basadas en análisis financieros y estudios de mercado, indicó que Galilea Montijo tiene un patrimonio de 8 millones de dólares, lo que equivale a 141 millones 304 mil 800 pesos.

No existe duda de que tras su participación en el reality sumará una importante cantidad a su fortuna, además, cosechará un logro más en su carrera, lo que seguirá posicionándola como una de las conductoras más queridas de México.