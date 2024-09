¿Se puede renunciar a La Casa de los Famosos? Así fueron las salidas voluntarias de otros participantes

La Casa de los Famosos México/ FOTO EXCLUSIVA PARA EL SEXTO LIVE SEMANAL (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La casa de los famosos México se enfrenta a un momento decisivo tras la decisión de Arath de la Torre de abandonar el programa. Durante la gala de eliminación del domingo 1 de septiembre, el actor sorprendió a todos al anunciar que dejaría el reality show, después de denunciar amenazas de Adrián Marcelo.

Según expresó Arath, su decisión fue tomada por la seguridad de su familia. “Quiero que entiendan que la integridad y seguridad de mi familia está primero”. En la mañana de este lunes 2 de septiembre, el actor formalizó su salida en el confesionario del programa, declarando ante las cámaras su irrevocable deseo de abandonar el show.

El clima dentro de la casa se había vuelto tenso, y la renuncia de Arath generó una reacción de sorpresa tanto entre los participantes como entre la audiencia.

Antes de salir, habló con cercanía de sus compañeras de equipo y de Mario Bezares, con quien había forjado una profunda amistad. “Mi equipo está fuerte, estas tres chavas son intachables, cada una tiene algo por decir y quiero refrendar mi amistad honesta con Mario; descubrí una persona excepcional, optimista y resiliente”, comentó de la Torre.

En una conversación posterior con Bezares, Arath reiteró que su decisión era definitiva, dejando claro que, aunque deseaba continuar en el programa, las circunstancias no se lo permitían. “Entonces te vas definitivo, ya no quieres”, le preguntó Mario. “Ya no puedo, wey”, respondió Arath, subrayando la dificultad que implicaba su decisión.

La salida de Arath de la Torre ocurre a tan solo cuatro semanas de la gran final, y su presencia se había consolidado como una de las más destacadas dentro del programa. Esta renuncia pone de relieve las tensiones y conflictos internos que, cada vez más, mantienen a la audiencia expectante sobre lo que sucederá en los próximos episodios de La casa de los famosos México.

El programa ha sido todo un reto para los participantes del formato que ha presentado cuatro ediciones en Estados Unidos, producidas por Telemundo, y dos entregas en México, por parte de Televisa.

Pese a las estrategias de cada habitante, no todos resisten la presión de estar siendo observados las 24 horas y la ansiedad del encierro, además de los constantes conflictos que provocan que la estancia sea menos llevadera.

Pero Arath de la Torre no ha sido el primero en dejar voluntariamente la competencia.

En la primera temporada de Telemundo, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, se retiró sin avisar a sus compañeros tras recibir una visita de su marido. Esto se dio enmedio de rumores de una supuesta infidelidad de ella con Roberto Romano, otro de los participantes.

Kimberly Flores abandonó el programa porque su esposo la convenció de volver a casa (@kimfloresgz)

Edwin Luna le pidió a la modelo guatemalteca que se retirara por el bien de sus hijos, que la extrañaban mucho.

“Elián vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eres una prostituta, que cuando llegaras a casa te iba a correr, que él no te quería con nosotros”, le dijo el cantante de regional para convencerla de dejar La casa de los famosos, habiendo participado sólo dos semanas.

En la tercera temporada, la modelo puertorriqueña Monique Sánchez abandonó la casa por preferir priorizar su salud mental, pues el encierro tuvo un fuerte impacto en ella.

“Las cosas malas están pesando más que las cosas buenas, siento que el brillo que tenía se va opacando. A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”, expresó la modelo.

La modelo puertorriqueña decidió vivir lejos del encierro (Foto: Instagram)

El deportista mexicano Aristeo Cázares se despidió de la tercera temporada de La casa de los famosos con un breve mensaje.

“Amigos míos, compañeros de La casa de los famosos, les envío este mensaje para avisarles que no voy a poder continuar con ustedes, me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”, dijo entonces.

Sin embargo, después de un tiempo se conoció que el ex conductor de Venga la alegría tuvo que desistir del show de Telemundo por problemas contractuales con TV Azteca.

Ausntos legales con TV Azteca habrían sido la causa de la salida de Aristeo de LCDLF Telemundo (Instagram/@ariscazares)

