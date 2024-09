Aseguran que Doña Lety estaba secuestrada por el youtuber que la viralizó

(Captura de pantalla)

Doña Lety es una mujer que si bien no cuenta con redes sociales, son muy conocidos sus videos pidiendo refresco y quejándose de ayuda que le ofrece el youtuber llamado Jaime Toral; sin embargo, este creador de contenido habría sido señalado por mantenerla secuestrada.

Apartentemente Leticia Gómez logró escapar el lugar donde alguien la mantenía cautiva y llegó hasta la casa de un vecino, ahí explicó que una persona de apellido Toral la tenía privada de su libertad. El vecino dio aviso a las autoridades y Doña Lety fue rescatada por elementos de la Guardia Nacional en Tantoyuca, Veracruz.

El medio local La Voz de Tantoyuca captó el momento en que Doña Lety salía de una propiedad y la subían a una patrulla para darle asistencia, miembros de la Guardia Nacional la estaban ayudando a caminar, pues se sabe que vive con algunas enfermedades crónicas que complican su movimiento.

De acuerdo con dichos reporteros, Doña Lety dijo que un hombre la tenía capturada y en un descuido pudo huir para buscar ayuda. En caso de que en verdad se tratara del mismo youtuber que la dio a conocer, implicaría que todos los videos publicados en internet sobre esta mujer habrían sido hechos sin su consentimiento.

(Captura de pantalla)

Por su parte, el creador de contenido no ha emitido ninguna opinión al respecto, tanto en su página de Facebook como en su canal de YouTube tiene decenas de videos ayudando a gente de escasos recursos y haciéndoles entrevistas sobre sus necesidades.

Por el momento no se ha confirmado que se esté investigando este caso, algunas personas asumen que se trata de una mentira de Doña Lety y otras se dicen conmocionadas por la posibilidad de que realmente hubiera estado secuestrada, ya que los videos de esta mujer se dieron a conocer hace dos años.

La supuesta muerte de Doña Lety

Leticia Gómez, más conocida como Doña Lety, ha sido la protagonista de miles de memes virales y se ha vuelto un ícono en TikTok gracias a las entrevistas del creador de contenido Jaime Toral. Sin embargo, recientemente han circulado rumores sobre su supuesta muerte, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Según aclaró Toral hace una semana, la influencer está viva, poniendo fin a las especulaciones.

Varias personas comenzaron a enviar condolencias a su familia pues rápidamente se hizo viral la publicación. (Redes sociales)

Doña Lety, quien vive en una zona rural, no es creadora de contenido, pero ha ganado popularidad a través de los videos donde expresa sus opiniones de manera directa y a veces humorística. Los primeros videos que la hicieron viral datan de hace dos años, donde se le ve rechazando frutas porque no tenía un cuchillo para partirlas y mostrando una especial preferencia por la Coca-Cola. Estos comportamientos no tardaron en generar tanto cariño como críticas entre los usuarios de internet.

Jaime Toral, el youtuber detrás de la fama de Doña Lety, salió a aclarar la situación ante la oleada de rumores sobre su muerte. Según Toral, Doña Lety continúa viva y sigue enfrentando las enfermedades crónicas que padece, aunque nunca ha especificado cuáles son. Se sabe que tiene dificultades de movimiento y debilidad física, lo que a veces le impide caminar o provoca que se le adormezcan las manos.

Su característica forma de expresarse también ha despertado sospechas entre algunos usuarios, quienes creen que podría estar exagerando sus dolencias.