¡Los ternurines mexicanos existen! Estos son los modelos, precios y lugar donde puedes comprarlos

(Jovani Pérez/Infobae)

Si bien los Sylvanian Families, mejor conocidos como Ternurines, fueron creados en Japón por la empresa Epoch en 1985, durante los últimos años han vuelto a popularizarse debido a sus entrañables y suaves características.

Estos juguetes retro se caracterizan por ser animalitos con textura aterciopelada y se distribuyen como familias. Por lo que es común ver especies como conejos, zorros, perritos labradores y muchos más. Es en este sentido, que en redes sociales causaron furor unas nuevas figuras que están inspiradas en animales muy mexicanos, como es el caso de los ajolotes y hasta xoloitzcuintles.

A continuación te decimos todo lo que debes saber para poder adquirir uno de estos bonitos objetos que posiblemente se vuelvan los favoritos de tu colección.

(Jovani Pérez/Infobae)

Todo sobre los ternurines mexicanos

En Infobae México platicamos con Jacobo Cristopher Vera, quien es el creador de estos bonitos ternurines que ya se están volviendo muy solicitados.

“Estudié odontología, soy protista dental y también tengo un estudio de tatuajes, entonces son varias cosas diferentes. (La parte artística) siempre lo he hecho aparte, como un hobbie a veces hago cosas manuales como escultura, caracterización, dibujo, pintura. Lo aprendí por mí, nada más así”, comentó.

El artista audotidacta nos contó que la idea de elegir especies más nacionales surgió deun pedido que le hicieron y de su amor por la cultura nacional.

“Es lo que pensé al principio, me solicitaron unos que no había que son como los ajolotes y también mi trabajo siempre va enfocado de preferencia a cosas mexicanas y dije como: ‘puedo ponerle más empeño, me emociona’”, puntualizó.

(Instagram)

Jacobo relató que este es un proyecto que va tomando forma, ya que debe alternarlo con sus otras ocupaciones diarias y por ende aún no puede tener una producción más masiva.

“Aproximadamente en cada uno me tardo dos horas más o menos, están hechos de arcilla polimérica, esa base se puede hacer con distintos materiales. Luego los pintamos y les añadimos una textura que son fibras pequeñas que parecen pelo, se usan para uñas o caracterización, ahí los adquirí, entonces les ponemos el pegamento y los empanizamos como si fuera diamantina”, explicó.

¿Cuánto cuestan y cuáles son los ternurines mexicanos?

Cristopher remarcó que antes de comenzar a vender sus creaciones, se asesoró con personas especializadas en el tema y apartir de eso pudo establecer los precios que consideraba más justos.

(Instagram)

“Platiqué con otros compañeritos que editan piezas y venderlas y me contaron de los precios (...), también lo calculé con la dificultad de la pieza y el tiempo invertido”, dijo y añadió: “Por el momento sólo los hago yo, pero me di un tiempo, ahorita no tendría quien me pudiera ayudar. Ahora sí que lo que pudiera hacer porque es un rato para invertirle.

El costo de cada animalito está en un rango de 250 hasta 500 pesos y este depende tanto del modelo, así como del tamaño de la figura. Algunos de los que se encuentran disponibles actualmente son los siguientes:

(Instagram)

Ajolotes

Tarántula

Abeja

Oruga

(Instagram)

Xolo

Catarina

Polilla

¿Dónde se pueden comprar?

Los ternurines mexicanos pueden pedirse a través de la cuenta de Instagram de Jacobo. A continuación te dejamos su perfil para que puedas escribirle en caso de que te interese adquirir alguno: @pinki_moth.