Mexicana muestra cómo es una feria en Alemania: “Es como un taco sin salsa”

La mujer compartió que la principal diferencia es que los carritos chocones no se utilizan de la misma manera en Alemania.

Al viajar al extranjero es común que las personas identifiquen ciertas diferencias culturales que encuentran entre su lugar de origen y el país al que visitan, como lo fue el caso de una mujer mexicana que acudió a una feria en Alemania.

Fue a través de TikTok que la joven, de nombre Rebeca, compartió su experiencia al visitar un parque de atracciones en el que pudo constatar que los alemanes también tienen diferencias culturales en la manera en la que se divierten.

Una de las cosas que más sorprendió a la mujer fue que en los llamados ‘carritos chocones’ las personas no se chocaban entre sí, sino que evitaban golpearse. Es así que tras señalar esta costumbre, la mexicana mostró la manera en que los alemanes esquivaban rápidamente a los demás autos a lo largo de la pista con un par de maniobras.

Luego de su sorpresa con los carritos chocones, la chica pudo constatar que las diferencias entre México y Alemania tienden a ser un tanto marcadas, sobre todo en relación a la música, ya que no se escuchan los mismos géneros en el país europeo debido a su cultura.

“Mientras en México tenemos las versiones de las canciones en cumbia, y en Alemania las tenemos en techno”, comentó.

La diferencia identificada por la mexicana se basó en una atracción mecánica en la que se podía escuchar un remix de la canción ‘Pedro, Pedro, Pe’, que se viralizó luego de acompañarse con un video de un mapache y de replicarse de manera internacional este trend.

En México es común que las ferias reproduzcan música popular, por lo que suele escucharse tanto reguetón como salsa o cumbia en cualquiera de las atracciones mecánicas. Ante esta costumbre, la mexicana puso identificar que en Alemania el género de las canciones es completamente diferente, ya que los remixes suelen basarse en aquellos que más escuchan.

Respecto a las casas del terror, la mujer comentó que en Alemania cuentan con más infraestructura en comparación con las que se encuentran en México al “tener carritos”. Además, aseguró que entre los alimentos que se pueden encontrar en las ferias de Alemania se encuentran las salchichas.

Durante el recorrido de la mexicana por el parque de diversiones, también mostró algunas de las atracciones que se encuentran en Alemania, entre los que destacan puestos de alimentos, cervezas y juegos mecánicos para personas de todas las edades.

En el video se observa que las personas utilizan los carritos chocones para conducirlos mientras se esquivan entre ellos, lo que sorprendió a la mexicana. Crédito: TikTok/@rebecaraes

Por su parte, los usuarios de TikTok no dudaron en compartir sus opiniones respecto al video de la mujer mexicana, sobre todo acerca de la costumbre de los alemanes de no chocar los carritos.

“Aquí en México terminas con esguince cervical”; “En Alemania no son carros chocones, son carros legalmente conducidos con licencia de ITV”; “Esos carros chocones son como un taco sin salsa”; “Ahí no se llaman carros chocones, sino ‘ceda el paso’”; “Yo fui y les puse ambiente y todos empezaron a chocarse, fue súper divertido”; “Manejan mejor que en donde vivo”; “Yo creo que no han entendido el concepto”; “Con razón cuando fui a una feria con mis amigos éramos los únicos que nos buscábamos a propósito para chocarnos”; “Es el día opuesto”, entre otros, fueron los comentarios.

Además de los señalamientos respecto a no chocar los carritos en el juego mecánico, un par de personas comentaron acerca del famoso pan de feria, pues para los mexicanos es típico encontrarlos: “Y el pan de feria, ¿dónde está?”.

Por otra parte, decenas de usuarios comentaron que tras subirse a los carritos chocones sufrieron lesiones debido a la intensidad con la que eran golpeados, por lo que desde entonces han preferido no volver a utilizarlos para evitar dañar su salud.