Cuál es la fortuna de Rafael Amaya, “El señor de los cielos”

El actor es conocido por haber interpretado el papel protagónico en El señor de los Cielos (@rafaelamayanunez)

Rafael Amaya, conocido por su papel protagónico en la exitosa serie “El Señor de los Cielos”, es uno de los actores más reconocidos en el mundo del entretenimiento latinoamericano.

A lo largo de su carrera, ha acumulado una considerable fortuna, resultado de su trabajo en televisión, cine y otros negocios. El actor mexicano ha sido parte de múltiples proyectos que han contribuido significativamente a su éxito financiero.

Además de su papel icónico como Aurelio Casillas en la narcoserie de Telemundo, Amaya ha diversificado sus ingresos a través de contratos de publicidad, una línea de ropa y participaciones en programas y películas.

Cuánto dinero tiene “Aurelio Casillas”

Su arduo trabajo en diversas películas y novelas le han permitido amasar un gran patrimonio (EFE/Alicia Civita)

El actor mexicano tiene una fortuna de 5 millones de dólares, lo que equivale a 95 millones 636 mil 550 pesos mexicanos, de acuerdo con Celebrity Networth, sitio web que ofrece estimaciones sobre el patrimonio de celebridades fundamentadas en análisis financieros y estudios de mercado.

Esta fortuna se atribuye a su participación en distintas telenovelas y películas. En 2015 lanzó una línea de ropa Rafael Amaya Western Style (Rafael Amaya Estilo Occidental) enfocada en diseños vaqueros inspirados en la serie que lo catapultó a la fama.

“Es un fragmento de mi vida, es mi cultura, es mi gente, mi familia, mi estilo, mis amigos”, explicó el actor al programa Al Rojo Vivo. “Creo que nadie mejor que yo para sacar esta línea de ropa. De retomar aquellas prendas de las que mi papá y mi mamá se enamoraron. Toda esa esencia norteña ponerla otra vez de moda”, apuntó.

Aunque la marca no tiene una tienda oficial, las prendas se pueden encontrar en páginas como Amazon y sitios especializados en este estilo de vestimenta, como El Coronel Clothing Co., Botas Guadalajara, The Little Ranch, Cowboy Hats y Tienda Charra.

Las camisas, que son el producto más popular que se encuentra en las páginas, tienen estampados coloridos de estilo vaquero, además de tener una composición de 65% de algodón peinado, tienen la firma de Rafael Amaya bordada en la manga. Tienen un costo que oscila entre los 30 hasta los 89.99 dólares, de 572 a mil 717 pesos mexicanos.

Vida y trayectoria

El actor retomó su carrera musical con el grupo Almalafa (@rafaelamayanunez)

José Rafael Amaya Nuñez nació el 28 de febrero de 1977 en Hermosillo, Sonora. Debutó en la televisión con la telenovela La casa en la playa (2000) y después apareció en novelas como Sin pecado concebido un año después, Las vías del amor en 2002 y Las dos caras de Ana en 2006.

También incursionó en el cine con Desnudos (2004), Así del precipicio (2006), Amor letra por letra (2008), Rock Mari (2010), Sin memoria (2010) y Adiós Mundo Cruel (2010)

En 2013 Telemundo le brindó la oportunidad de tener el protagónico de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos. Después de grabar nueve temporadas el actor se despidió de la producción.

“Cerrar mi ciclo con esta novena temporada me llena de mucha satisfacción, estoy lleno de orgullo por la evolución del personaje de Aurelio, así como de la serie durante los últimos once años, ahora estoy listo para un nuevo capítulo en mi carrera”, mencionó en una entrevista para People en Español.

Este tiempo lo ha ayudado a reconectar con la banda que formó cuando era más joven, “Almalafa” para producir Matar, una canción que fusiona géneros como el rock latino y reggae. El actor había pasado 27 años sin ver a la agrupación, que llegó a ser telonera de bandas como La Maldita Vecindad y Panteón Rococó.

Paralelamente, Amaya está explorando nuevas oportunidades, incluyendo posibles colaboraciones con artistas reconocidos y la consideración de varios proyectos guionísticos y editoriales, según una entrevista realizada por la revista Hola!.