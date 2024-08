Así fue el enfrentamiento entre Gala Montes y Gomita por polémica con Agustín en LCDFLM

Gala estalló ante el posicionamiento de Gomita y le aseguró que jamás serán amigas. (Captura de pantalla YouTube El 5)

La quinta noche de eliminación en La Casa de los Famosos México 2 trajo consigo una serie de posicionamientos que derivaron en fuertes discusiones entre algunos de los habitantes del reality. Situación que marcó un nuevo rumbo en el juego, tal fue el caso del enfrentamiento entre Gala Montes y Gomita.

“Esperé mucho tiempo para poder decirte esto... verdaderamente me dolió muchísimo cuando vi los videos que tú misma me dijiste que me habían expuesto y que me habían humillado al haberme rechazado, Agustín. Me lo recalcaste que me habían humillado a nivel nacional”, expresó Araceli al colocarse frente a Gala. Pues recordemos que ambas celebridades han protagonizado un triángulo amoroso con Agustín.

“Créeme que cualquiera de las chavas que hubiera estado en mi lugar y hubiera sentido ese rechazo como yo lo vi, también le hubiera dolido. También... cuando estuvieron en la fiesta y lo quitaste y después le dijiste a uno de mis amigos que querías también tu película y que no querías que le bailara a ‘esa perra’, refiriéndote a mí me dolió más”.

Gala Montes se encontraba nominada y Gomita le recordó el comentario que le hizo tras una noche de cine. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Ante el argumento de Gomita, Montes le explicó que no comprendía sus acciones, “Yo verdaderamente no te entiendo, eres muy incongruente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Creo que primero debes dejar de tomar porque el día de la fiesta quisiste manipularnos a todas, diciéndonos que fueramos amigas... Y ahora vienes y te posicionas alfrente mío”, estalló Gala.

“No te preocupes tú y yo no vamos a ser amigas nunca. Porque yo no soy igual que tú. Yo sí sé ser amiga, yo si sé ser leal y cuando intentaste traer tu historia para ‘ayudarme’, lo único que hiciste fue hablar de ti, en ningún momento me preguntaste cómo estaba. Eso solamente habla de tu egoísmo y lo manipuladora que eres. Y otra cosa, no eres buena actriz”.

La actriz y Gomita han estado en medio de la polémica por el triángulo amoroso con Agustín. (Captura de pantalla YouTube El 5)

La discusión finalizó en aquel momento pues ya era hora de dar a conocer al quinto eliminado. Sabine Moussier resultó ser la habitante que abandonó La Casa, lo cual dejó devastado al equipo Tierra. Al filo de la media noche, el grupo se retiró a su habitación a comentar lo sucedido. Momento en el que Gomita rompió en llanto.

“Siento feo que todo el tiempo es como que te ataquen, que te ataquen y después es como ‘ya no pasa nada’. Y luego cuando les recuerdas lo que te hicieron, se vuelven a ofender y me duele”, confesó la influencer.

“Si me duele y porque si estoy en la peda tengo que convivir con ellas, te juro que si pudiera me traigo mi pisto para acá. Pero la Jefa quiere que conviva en el jardín”.

Finalmente, Gomita reveló a su equipo que lo había actaudo todo, “¿Vieron esa actuación? Casi le lloro a la perra”, dijo.