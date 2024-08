Una francesa se volvió viral tras quejarse de los precios para turistas en México: “No soy estúpida”

Sissi espera que está modalidad cambié en México, ya que es un centro turistico muy atractivo para los extranjeros. (TikTok / sissi_francesa)

México ha experimentado un notable aumento de turistas extranjeros en los últimos años, quienes llegan para disfrutar de sus vacaciones o incluso para quedarse a vivir en el país. Sin embargo, no todos tienen experiencias agradables. Recientemente, una joven francesa llamada Sissi se viralizó en TikTok al quejarse de los altos precios que enfrentan los turistas en México.

Sissi, una creadora de contenido que ha vivido en varios países de América Latina y habla español desde hace siete años, compartió su experiencia negativa en Cancún. En su video, se le puede ver disfrutando de las playas, pero en lugar de elogiar el lugar, se quejó de los precios inflados que se le cobran a los extranjeros.

“Algo que me enoja mucho de México es que la gente piensa que soy turista porque soy rubia. Y piensa que no entiendo el español, pero desde hace 7 años que hablo”, comentó Sissi en el video. También agregó: “Por ejemplo, intentan venderme cosas subiendo el precio, diciéndome un precio a mí y otro a un mexicano”.

Sissi narró una experiencia específica en la que reservó una excursión, y al llegar, le subieron el precio. “Por ejemplo, ayer para una excursión, hice la reservación y cuando llegamos subieron el precio y me dijeron a mí que es porque no entendía el español. Realmente siempre es algo que me pasa en México y ¡no me gusta! O sea, entiendo el español, no soy estúpida”, dijo Sissi entre risas.

El video generó una ola de reacciones en TikTok. Muchos usuarios se lanzaron en contra de la francesa, explicando que esta práctica no es exclusiva de México y que es común en otros destinos turísticos alrededor del mundo, como París y Egipto.

“Lo mismo nos pasa en París y lo sabes bien, ¿por qué te sorprende?”, comentó un usuario. Otro añadió: “No es personal, en México, especialmente en lugares muy turísticos, hay tres precios: extranjero, nacional y local”. Otro más recordó: “Mire señorita, en París intentaron venderme un llavero en 15 euros jajaja”.

Algunos usuarios también señalaron que estos precios diferenciados son una forma de “impuesto por gentrificación” y que reflejan la realidad de muchos lugares turísticos donde los precios se ajustan dependiendo de si el cliente es un local o un visitante.

