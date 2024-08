Mariana Echeverría te regalará un iPhone 15 por tus mangos; famosa anuncia dinámica tras su eliminación de La Casa de los Famosos

Marian Echeverría regalará un iPhone 15 por tus mangos; famosa anuncia dinámica tras su eliminación de La Casa de los Famosos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mariana Echeverría busca cómo darle la vuelta a su polémica participación y eliminación de La Casa de los Famosos México, segunda temporada. Reality show donde algunos fans e incluso otras estrellas señalan que la comediante perdió toda su popularidad, aunque ahora intenta recuperarla ofreciéndote un iPhone 15 por tus mangos.

A través de su cuenta de Instagram, la ex presentadora de Me Caigo de Risa y de Se Vale compartió su idea de regalar un smartphone a quién retrate mejor su polémica con Briggitte Bozzo, a quien le intentó quitar dicha fruta en una fiesta temática a pesar de que lo había pedido de cumpleaños, los demás habían aceptado y que la misma Echeverría había compartido en el reality que ‘jamás pelearía por comida’.

“No saben la cantidad de fotos y videos que me han mandado acerca de los mangos. Entonces estaba pensando en hacer una dinámica para regalar un iPhone 15 a la persona que me mande la mejor foto o el mejor video pero súper original de los mangos, no sé, un ‘Ahí viene Mariana y me va a quitar los mangos’ y salgan arriba de un árbol, no sé. Yo ya vi que ustedes son bien creativos, entonces que valga la pena la dinámica de los mangos”, inició Mariana Echeverría.

La habitante ‘mas odiada’ del reality show ha tomado con humor la polémica que la persigue y por ello compartió en sus redes sociales cómo piensa reconquistar al público Crédito: Instagram/@marianaecheverria

Sobre cómo y cuándo anunciará al gran vencedor de su reto de mangos, agregó: “El sábado que no tengo gala lo voy a ir a comprar y ese mismo día decimos quién ganó les digo a dónde pueden pasar a recogerlo, la persona que gane esta dinámica, pero que sí sea original, que sí sea divertido porque me han estado etiquetando en y me río mucho con lo de los mangos, entonces corre el tiempo a partir de ahora”, finalizó.

Un mango: el principal motivo por el que Mariana Echeverría fue expulsada

El reality show La Casa de los Famosos México 2024 generó un nuevo conflicto entre sus participantes cuando Mariana Echeverría exigió a su compañera Briggitte Bozzo que compartiera un mango que había tomado previamente. El evento se produjo durante una fiesta temática en la casa, el pasado 17 de agosto.

El altercado ocurrió la noche del viernes cuando los participantes disfrutaban de una fiesta con temática de la jungla, organizada por la producción del programa. Mientras todos convivían, Briggitte Bozzo tomó uno de los mangos disponibles para los integrantes. Sin embargo, cuando Bozzo estaba tranquilamente en la mesa con su fruta, Mariana Echeverría se acercó y le solicitó que le entregara el mango, argumentando que la comida debía ser racionada para todos los participantes.

Echeverría expresó: “Échalo porque tenemos que repartir la comida para todos, Briggitte, por favor. Es que si vamos a empezar a racionar va a ser un problema”. A lo que Bozzo respondió: “Ya había agarrado mi mango”. Echeverría insistió: “Lo voy a partir mañana para todos y a todos les pongo tantito. Porque son seis mangos, he sido bien justa con la comida para todos”.