Subcomandante Marcos analiza el sexenio de AMLO; lo compara con gobiernos del PRI-PAN y le dice “chillón”

El vocero y exlíder del movimiento zapatista analizó el sexenio de López Obrador a través de un texto

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a pocas semanas de dejar el cargo y con ello, retirarse de la vida pública al vivir en su finca ubicada en Palenque, Chiapas, un estado donde surgió uno de los movimientos revolucionarios que más atrajo la atención durante la década de los 0, principalmente entre los 3 niveles de gobierno: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entonces liderado por el Subcomandante Marcos, personaje que actualmente se dio a la tarea de analizar el sexenio del morenista tras una lucha de 18 años por conquistar el poder.

A través de un escrito titulado El Viaje difundido por el mismo movimiento zapatista y al cual tuvo acceso el rotativo El Universal, se lee cómo el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue comparado por el actual vocero del EZLN con expresidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) desde 1964 hasta la fecha en la que asumió al cargo.

En una serie de puntos incluidos en la carta, estos son, de acuerdo con quien ha negado ser Rafael Guillén, los rasgos que López Obrador comparte con los siguientes presidentes por orden cronológico:

Gustavo Díaz Ordaz: autoritarismo de

Luis Echeverría Álvarez: un nacionalismo de cartón piedra de

José López Portillo: demagogia corrupta

Miguel de la Madrid: mediocridad administrativa

Carlos Salinas de Gortari: perversidad

Ernesto Zedillo Ponce de León: una vocación criminal

Vicente Fox: ignorancia enciclopédica

Felipe Calderón: militarismo aunado a una “mecha corta”

Enrique Peña Nieto: su frívola superficialidad

La carta, cabe destacar, involucra diversos puntos que han llamado la atención a lo largo del sexenio de López Obrador, entre ellos la reciente reforma al Poder Judicial por lo que asegura “los criminales tienden a unirse cuando se ven amenazados. Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia”.

Seis años de autoritarismo

A decir del Subcomandante Marcos, desde que el originario de Macuspana, Tabasco asumió el poder, su sexenio se caracterizo por ser autoritario como el de Gustavo Díaz Ordaz, aunque también tuvo “el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto”.

Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención es que tilda al morenista de ser “chillón”, una característica que remarca, fue lo que le dio el sello personal a su gobierno.

“Y, contra lo que se pueda pensar, el destino no es llegar a algún sitio. No, el destino es pasar a la historia como el brillante e histórico conductor que es el Supremo”, se lee en la carta.

Incluye en su crítica a Sheinbaum

Debido a que Claudia Sheinbaum Pardo será quien suceda al morenista y además su cargo comenzará el 1 de octubre, el exlíder zapatista también la incluyó al escribir:

“El error que se cometió antes del ‘beneficio de la duda’, se repite. Quienes nos criticaron por no apoyar y criticar el cambio de piel de la víbora, fueron los más ferozmente atacados por su defendido. Ahora lo vuelven a hacer, amparándose en que “es mujer”. Hombre, mujer, otroa, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico. El oficialismo no busca apoyo, sino complicidad”.

La relación entre Andrés Manuel López Obrador y el Subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ha sido compleja y ha atravesado por diferentes etapas a lo largo de los años.

A finales de la década de 1990, cuando AMLO era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el EZLN se encontraba en un proceso de diálogo con el gobierno federal tras el levantamiento armado de 1994, ambos mantuvieron una relación de respeto mutuo. AMLO incluso visitó Chiapas y se reunió con representantes zapatistas.

Sin embargo, la relación se volvió más distante cuando AMLO compitió por primera vez por la presidencia en 2006. El EZLN criticó su candidatura y lo acusó de ser parte del mismo sistema político que ellos combatían.

Tras la derrota electoral de AMLO en 2006 y la creación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la distancia entre ambos se mantuvo. El EZLN no apoyó abiertamente a AMLO en las elecciones de 2012 ni en las de 2018, aunque tampoco llamó a votar en su contra.

Desde la llegada de AMLO a la presidencia en 2018, la relación ha sido de cierta cordialidad, aunque con algunas diferencias. El gobierno de AMLO ha mantenido una postura de respeto hacia el EZLN y ha impulsado algunos proyectos de desarrollo en Chiapas. Sin embargo, el EZLN ha criticado algunas de las políticas del gobierno, como la construcción del Tren Maya.

En resumen, la relación entre AMLO y el Subcomandante Marcos ha estado marcada por la distancia y la complejidad, con momentos de acercamiento y otros de desencuentro.