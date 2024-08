“Dale con la silla”; estos son los mejores MEMES de Mariana Echeverría tras ser confrontada en el programa ‘Hoy’

(Televisa/X)

Mariana Echeverría fue una de las participantes más controversiales en La Casa de los Famosos México 2 y tras ser la cuarta eliminada de la temporada, usuarios en redes sociales estaban a la expectativa de su aparición en el programa Hoy, pues dentro del reality habló mal de los conductores y aseguró que se llevaban pésimo con Arath de la Torre.

Ante esto, los presentadores del matutino de Televisa se habían manifestado y apoyaron fervientemente a su compañero. Fue así que tras ser expulsada, Mariana lanzó un video el lunes pasado pidiendo disculpas y asegurando que también se pronunciaría durante la entrevista que le harían este 20 de agosto.

En el programa de este martes, Mariana se mostró arrepentida de lo que dijo sobre Arath de la Torre y las conductoras del programa no dudaron en encararla.

Una de las presentadoras que no tuvo pelos en la lengua fue Andrea Escalona, quien al escuchar cómo Echeverría reveló que se refería a ella cuando dijo que una ‘Andrea’ odiaba a Arath, arremetió duramente:

“¿Te digo algo? Si a alguien quiero, admiro, respeto, que es mi amigo, es amigo del Tenorio, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien con quien tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él es Arath de la Torre. Te lo digo de frente”, le comentó.

Andrea Legarreta aseguró que no le ‘iba a arrancar la cabeza’ a Mariana como se lo habían pedido en redes sociales, pero señaló que estaba decepcionada de lo que vio y la confrontó por todos los actos que tuvo hacia Briggitte.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas se mostraron divertidos con la aparición de Echeverría, además de que aplaudieron la actitud que tuvieron las conductoras de Hoy.

¿Agustín Fernández vetado del programa Hoy?

Durante su participación en el reality, Agustín Fernández expresó su descontento con el estilo del programa Hoy , describiéndolo como poco atractivo y nada innovador. Estos comentarios coinciden con una serie de conflictos dentro de la Casa de los Famosos, incluidos ataques verbales entre Mariana Echeverría y Ricardo Peralta hacia Arath de la Torre, uno de los conductores del matutino.

Rodríguez afirmó que, mientras dure su gestión, Fernández no será invitado nuevamente al show.

En entrevista para TV Notas, la productora se declaró decepcionada por la actitud del modelo, señalando que su comportamiento público y comentarios negativos podrían perjudicar gravemente su carrera.

Andrea Rodríguez confirmó vetó a Agustín Fernández. (@andy_rodriguez, @agus.fernandezr)

“Tiene 32 años, ya debería entender lo que hace. Iba en camino de hacer una gran carrera, pero está cegado”, dijo en la plática y agregó que el modelo está más enfocado en la cantidad de seguidores que pueda ganar que en su trayectoria profesional.

Respecto a si estaba dispuesta a recibirlo en el programa Hoy, la productora fue contundente con su respuesta:

“Por el momento no. No quisiera. Alguien a quien no le gusta venir a Hoy, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final lo tiró (lo que le ayudó). Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue”. Y sentenció: “El que más va a extrañar venir a ‘Hoy’ va a ser él”.