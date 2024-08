Ricardo Peralta se queda sin cuenta de Instagram tras polémica en La Casa de los Famosos

Ricardo Peralta rompió en llanto después de la Gala de Eliminación de LCDLF. (Vix+)

Después de que Ricardo Peralta acusó a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México de supuesta homofobia, tuvo una significativa reducción de seguidores en Instagram, pasó de tener 1 millón a 970 mil durante la gala del domingo.

La gente continuó quitándole el “follow” y bajó a 915 mil seguidores, pero ya ni siquiera es posible ver el perfil de Ricardo Peralta en Instagram, su usuario era @torpecillo.

Se especula que la cuenta podría haber sido dada de baja por su equipo para evitar que siguiera bajando de seguidores.

En algunos celulares se ve así el perfil de Ricardo Peralta y en páginas web dice que "no está disponible" (Captura de pantalla)

En lugar del perfil, se lee este mensaje en Instagram: “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya suprimido la página. Volver a Instagram”, además de que en algunos celulares aparece “Se ha producido un error” y no se alcanza a leer ninguna publicación.

Ricardo Peralta contaba con 915 mil seguidores hacia las 15:10 del lunes 19 de agosto y la caída de su perfil fue detectada sólo una hora después.

Aunque es posible que la cuenta de Ricardo Peralta haya sido desactivada para que no perdiera más seguidores, otra suposición sugiere que suspendieron el perfil. Después de que Arath de la Torre le dijera “No eres Wendy Guevara”, hubo quienes se organizaron para denunciar el Instagram de Pepe.

Después de que se viralizó la no disponibilidad del perfil de Ricardo Peralta, las personas que no simpatizan con el integrante de Pepe & Teo pidieron que la gente también lo deje de seguir en otras redes sociales como TikTok.

“Bueno, en vista de que cerraron la cuenta de Ricardo en Instagram porque ya llevaba como 87k seguidores menos, los invito a dejar de seguirlo en Tik Tok porque ahí aún tiene 1.4 M; No falteeeen”, se pudo leer.

Información en desarrollo*