Ricardo Peralta acusó a Arath de La Torre de homofobia; el actor le responde: “No eres Wendy Guevara”

Ricardo Peralta protagonizó uno de los posicionamientos más fuertes dentro de La Casa de los Famosos México 2. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante la gala de eliminación del domingo 18 de agosto en La Casa de los Famosos México 2, hubo polémicos posicionamientos. De acuerdo a Galilea Montijo, conductora del reality show, uno de los más fuertes en La Casa hasta ahora, fue el de Ricardo Peralta con Arath de La Torre quien se encontraba nominado.

El youtuber se colocó cara a cara con el actor y le reclamó sobre un comentario presuntamente homofóbico que el actor habría realizado hace algunos programas. Según Ricardo, el comediante criticó su vestuario con la intención de atacar su identidad de género.

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así'. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación que es homosexual y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es, fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, como tenemos nuestro manierismos y cómo nos vestimos”, explicó.

Arath aseguró que respeta y admira a la comunidad LGBT+(Captura de pantalla YouTube El 5)

“Yo sé que tal vez me puedas decir, solamente se refería que no le gustó su ropa. Sé perfectamente que no te referías a eso, porque tampoco existo para ti en esta casa y tu tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que es algo con lo que he luchado toda mi vida, no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta. ¡Arriba los jotos afeminados!”

Una vez lanzó su discurso, Peralta se colocó detrás del actor alegando que no quería escuchar su réplica, sin embargo tuvo que acatar las reglas y ponerse de frente con Arath nuevamente.

“Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo siempre he dicho incluso, que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Mis respetos para tí siempre y toda tu comunidad... No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he extendido mi mano”, arremetió.

“No eres Wendy. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”.

El posicionamiento finalizó y el protocolo de eliminación continuó con la despedida de Mariana Echeverría, el cual fue un golpe fuerte al cuarto Tierra. Una vez vieron regresar a Mario Bezares todo el equipo se retiró a sus habitaciones, sin embargo, Ricardo Peralta y Gomita se apartaron para charlar acerca de lo ocurrido. Fue entonces que el influencer rompió en llanto y se sinceró con su amiga. “Arath no entendió lo que le quería decir y solamente fue una persona mala y se bloqueó y solo escuchó ‘la comunidad’. No entendió, fue muy agresivo y mencionó algo de adicciones”.

Gomita consoló a Ricardo, pues el influencer rompió en llanto tras lo ocurrido con Arath. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Sabía que podía pasar eso porque sé lo protegido que está en la empresa. Pero me vale, nunca he tenido miedo de nadie. No quiero verlo, no quiero hablar con él nunca más en la vida, yo sé perfectamente el tono en que me dijo eso”.