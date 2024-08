Canciones de K-pop en iTunes México: las chicas BLACKPINK brillan como solistas

Lisa, Rose, Jisoo y Jennie del grupo de chicas de K-pop BLACKPINK posan en la premiere de su película de la gira mundial 'Born Pink', marcando el octavo aniversario del grupo, en Seúl, Corea del Sur, 9 de agosto de 2024. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

El 2012 fue un año significativo para la música K-pop cuando el rapero PSY lanzó su pegajoso tema Gangnam Style, que tras su éxito obtenido a nivel mundial puso a Corea del Sur en el radar occidental, abriendo el camino para otros artistas de la misma escena.

Aunque otros grupos como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG o solistas como BOA ya eran muy conocidos entre el público amante de la ola coreana (hallyu), lo cierto es que las hazañas logradas por el también intérprete de Gentleman dejaron claro el potencial de una de las industrias más destacadas de Asia para adentrarse en el mercado occidental.

Tras este parteaguas la palabra “K-pop” comenzó a escucharse más a menudo: al abrir las redes sociales, al ver programas de televisión, al buscar algo que escuchar en plataformas de streaming, en las grandes revistas, en la publicidad de diversas marcas y hasta en premiaciones de la talla de Billboard o los Grammy.

En este panorama, no es de extrañar que diversas plataformas han apostado por dar espacios a los máximos exponentes de la música surcoreana con rankings como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, que está disponible para diversos países, entre ellos México, Perú, Colombia y Argentina.

Aquí un listado de las 10 canciones más populares este día

1. New Woman (feat. ROSALÍA) Artista: LISA

2. Chk Chk Boom Artista: Stray Kids

3. Who Artista: Jimin

4. Magnetic Artista: ILLIT

5. So What Artista: BTS

6. JJAM Artista: Stray Kids

7. Sick Enough to Die (feat. Mellow) Artista: MC MONG

8. As If It's Your Last Artista: BLACKPINK

9. The Astronaut Artista: JIN

10. SOLO Artista: JENNIE (from BLACKPINK)

El K-pop y algunos exponentes importantes

El grupo femenino surcoreano AESPA durante una presentación en el Central Park como parte del festival del programa Good Morning America en Nueva York el 8 de julio de 2022. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Super Junior, una de las bandas pioneras en el K-pop, debutó en 2005 bajo la dirección de SM Entertainment. Conocidos por sus elaboradas coreografías y diversidad musical, que incluye géneros como pop, R&B y electrónica, Super Junior ha tenido un impacto duradero en la escena musical coreana e internacional. Su sencillo "Sorry, Sorry" catapultó al grupo a la fama internacional y les permitió realizar múltiples giras mundiales, consolidando su estatus como leyendas del K-pop.

BTS, también conocido como Bangtan Boys, es una de las agrupaciones más destacadas del K-pop. Formado por Big Hit Entertainment en 2013, el grupo ha alcanzado fama mundial gracias a su música, coreografías y letras que abordan diversos temas. BTS ha roto numerosos récords, como ser el primer grupo surcoreano en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 y recibir una nominación al Grammy. Además, su influencia cultural los llevó a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, promoviendo mensajes de autoaceptación y amor propio.

¿Sabías qué..?

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación. Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo. La influencia del K-pop se extiende a diversas áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana (“Hallyu”) que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.