Reemplacamiento Edomex: estos son los requisitos para renovar en agosto y evitar sanciones

El trámite de reemplacamiento es obligatorio en el Estado de México

Las autoridades del Estado de México (Edomex) continúan realizando una campaña de información en torno a la campaña de reemplacamiento que tiene lugar en el 2024. Como parte de dicha acción, se han dado a la tarea de difundir cuáles son los requisitos que deben cumplir los contribuyentes para poder realizar el trámite de manera satisfactoria y recibir sus nuevas placas.

Durante los meses que le restan al año 2024, aquellas personas que renovaron por última vez o dieron de alta su automóvil en el Estado de México en el 2019 o años anteriores tienen la obligación de acudir a las oficinas para realizar el trámite y recibir el nuevo par de placas, así como la tarjeta de circulación y la calcomanía.

Para dicho fin, dieron a conocer el calendario aprobado a través del cual se estableció quiénes son los automovilistas que deberán acudir a las oficinas o en el portal de internet en determinado mes del año. Para ello, tomaron en cuenta como criterio principal el color de la calcomanía, así como la terminación de las placas que están por perder vigencia.

Se dio a conocer el calendario oficial de reemplacamiento 2024

Estos son los requisitos para reemplacar en agosto y evitar sanciones en el Estado de México

Según se encuentra indicado en el calendario aprobado por las autoridades, a lo largo del mes de agosto el trámite de reemplacamiento estará disponible para todas aquellas personas propietarias de un vehículo cuya terminación de placas sea con los números 3 y 4, y engomado de color rojo. De igual manera, es necesario presentar los documentos requeridos en el programa, los cuales son:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario, así como Clave Única de Registro de Población (CURP).

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.

Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México, con vigencia no mayor a tres meses.

Placas anteriores, trasera y delantera, baja o documento jurídico que acredite el robo, extravío o carencia de alguna o ambas placas.

Comprobante de pago de contribuciones del trámite.

Según lo especificado en la convocatoria oficial, es necesario demostrar la propiedad del vehículo. Para ello, dieron a conocer una lista de documentos que pueden cumplir con dicha función como el comprobante fiscal digital o la factura electrónica y la factura de vehículo usado. Esta última debe contener datos específicos como la serie, el modelo, la clave vehicular, el importe y la fecha de la operación. Adicionalmente, se aceptan el contrato de compraventa o de donación, así como la carta responsiva.

Los automovilistas deberán hacer el cambio de placas entre julio y diciembre de 2024 (Cuartoscuro)

Otro documento que puede presentarse es la cesión de derechos, la cual debe estar incluida en la factura o el título de propiedad del vehículo. Estas opciones permiten a las autoridades validar y registrar la propiedad de manera precisa y efectiva, asegurando que el propietario actual del vehículo sea quien efectivamente realice el trámite de reemplacamiento.

Por qué no hay citas disponibles en ningún CSF de la entidad

En los últimos días, usuarios de redes sociales han expresado su frustración debido a la falta de citas disponibles en los Centros de Servicios Fiscales (CSF) para continuar con el trámite de reemplacamiento. Las quejas señalaron que, a pesar de intentar repetidamente, aún no han podido programar una cita para recoger las placas de circulación, la tarjeta y la calcomanía correspondientes. Tal es el caso de un usuario que comentó: “A pesar de mis intentos reiterados, no he logrado programar una cita para poder contar con mis placas nuevas”.

La vigencia de las placas en el Estado de México es de cinco años (Cuartoscuro)

De acuerdo con la cuenta verificada de @ContribuyenteEM, antes Twitter, el sistema de citas está saturado y la apertura de nuevas citas se realiza de manera periódica cada semana. En su mensaje, la autoridad aconsejó: “Te informamos que las citas se encuentran saturadas y se van abriendo periódicamente de acuerdo a la disponibilidad cada semana, te sugerimos intentes en otros Centros de Servicios Fiscales o MIR”.

La saturación del sistema de citas ha sido evidente en diferentes plataformas digitales, donde los usuarios han compartido capturas de pantalla mostrando la ausencia de disponibilidad en los horarios para agendar el trámite. En este escenario, las autoridades han reiterado que la persistencia es clave: “Intenten buscar en diferentes Centros de Servicios Fiscales o a través de la página web oficial del gobierno del Estado de México (Edomex)”.