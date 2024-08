Así puedes sacar tu dinero de Infonavit en efectivo

Para retirar el dinero de tu subcuenta de vivienda, debes revisar tu saldo en línea. (Imagen: Infonavit)

Si no has utilizado tu crédito Infonavit, no te preocupes, ya que tu dinero no está perdido. Puedes retirarlo siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos.

Si te preguntas qué pasa con tu ahorro en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores si no piensas usarlo para un crédito, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

La subcuenta de vivienda

La subcuenta de vivienda es el fondo dentro del Infonavit destinado a comprar un inmueble, terreno, construir, hacer mejoras en tu hogar o pagar una hipoteca, dependiendo del tipo de crédito que solicites.

Esta subcuenta se compone de las aportaciones mensuales de tus empleadores, que se entregan al instituto cada dos meses, con base en el 5% de tu salario diario integrado. También se suman las aportaciones adicionales que tú realices.

Puedes consultar el monto disponible en Mi Cuenta Infonavit. (foto: Infonavit/Twitter)

El ahorro en tu Subcuenta de Vivienda es la suma de los recursos aportados por los empleadores, clasificados según la fecha en que se recibieron. Dependiendo del período en que cotizaste, puedes tener fondos en uno, dos o tres categorías:

Entre 1972 y 1992 . Se formó un fondo de ahorro con las aportaciones del 5% del salario de los trabajadores. Estos fondos fueron administrados por el Infonavit pero no generaron intereses debido a la legislación de la época.

Entre 1992 y 1997 . El proceso de recaudación y ahorro continuó igual, pero estos fondos sí generaron rendimientos que se entregan al momento del retiro.

A partir de 1997. Si tu vida laboral comenzó después de 1997, el ahorro se compone de las aportaciones realizadas desde julio de ese año, y también ha generado rendimientos que puedes obtener al momento de retirar.

También se debe considerar que puedes solicitar los recursos de la subcuenta en los siguientes casos:

Terminación de la relación laboral.

Resolución del IMSS por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial igual o mayor al 50%.

Defunción.

Plan privado de pensión.

Si no has utilizado tu crédito Infonavit, puedes recuperar tu ahorro. (Imagen: X/@Infonavit)

Antes de realizar el trámite, es crucial que verifiques cuánto dinero tienes en tu cuenta Infonavit.

La forma más fácil de consultar tu ahorro es a través de Mi Cuenta Infonavit. Para crear una cuenta, necesitarás tu número de seguridad social (NSS), tu CURP y tu RFC. Además, deberás ingresar y validar tus datos personales y de contacto, y crear una contraseña.

Puedes hacerlo en los siguientes lugares:

Sitio web: Mi Cuenta Infonavit

Aplicación móvil: Descárgala desde Google Play o App Store.

Una vez que hayas creado tu cuenta, ingresa y selecciona “Mi ahorro”, luego elige “Cuánto ahorro tengo”. De esta forma, Infonavit te indicará cuánto tienes en tu cuenta de ahorro para la vivienda.

Si tienes la opción de elegir entre dos regímenes, debes seleccionarlo antes de iniciar tu trámite de pensión. El proceso de devolución de tus ahorros varía según el régimen de Ley que te corresponda.

Después de conocer el monto de tu ahorro en la subcuenta de vivienda, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

No tener un crédito vigente con el Instituto.

Tener 50 años o más y haber estado al menos un año sin trabajar.

Tener una resolución de pensión del IMSS en caso de vejez, cesantía, invalidez o incapacidad.

Si estás jubilado por un plan privado, debes contar con una resolución favorable de la Comisión de Inconformidades del Infonavit o un laudo judicial a tu favor.

Finalmente, puedes visitar el Centro de Servicio INFONAVIT (Cesi) más cercano para solicitar la devolución de tu fondo de ahorro. Solo necesitarás presentar tu INE y un documento que confirme tu RFC. Así mismo, puedes consultar más información el la página www.infonavit.org.mx, donde deberás seleccionar la sección “Retiro de mi Ahorro”.