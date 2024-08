Arath de la Torre recordó cómo conoció a los Timbiriche antes de entrar a La Casa de los Famosos México

Isabel Lascurain compartió una entrevista que tuvo con el conductor antes de entrar La Casa de los Famosos México (Especial Infobae Jovanni Pérez // IG: @arathdelatorre)

Uno de los habitantes que más auge está teniendo por su participación en La Casa de los Famosos México es Arath de la Torre. Contrario a lo que se pensaba, el conductor del matutino Hoy está acaparando la atención de los medios y las redes sociales por mostrar una versión más madura en el reality.

Debido a que es uno de los favoritos, Isabel Lascurain compartió una entrevista que sostuvo con el también actor antes de ingresar a la casa más famosa del país. En ese espacio, Arath reveló detalles sobre su vida antes de convertirse en famoso y detalló cómo fue que conoció a los Timbiriche cuando solo tenía 12 años.

Arath de la Torre vivió en Cancún antes de ser famoso

La vida del protagonista de Una familia con suerte estuvo rodeada de obstáculos antes de convertirse en famoso, ya que durante su encuentro con Isabel compartió cómo fue parte de su adolescencia, cuando se mudó a Cancún con su mamá y su hermano Ulises.

Después del divorcio de sus padres, Arath confesó que tuvieron que empezar una nueva vida: “No salieron las cosas económicamente y, de amenazarme con meterme a escuelas de gobierno, terminé estudiando en escuelas de gobierno y trabajando por necesidad”.

Con tan solo 12 años, el conductor tuvo que comenzar a trabajar, pese a que no tenía la edad suficiente, se le dio la oportunidad de ser cajero de una tienda de comida rápida porque su mamá era amiga de la gerente. “Era un cajerito, era en inglés. Reclutaron a muchos compañeros míos de la secu, éramos muchos los chavitos que trabajamos ahí”, detalló.

Durante su estancia como empleado, Arath cuenta que se desempeñó en áreas diferentes en el restaurante, pues pasó de cajero hasta personal de intendencia, pero fue en ese puesto donde tuvo la oportunidad de conocer a una de las agrupaciones más famosas de la época. “Un día le dije que quería estar en el área de intendencia, en el área de limpieza, recolectando basura, un día estaba trapeando y había unas piernotas, eran las de Bibi Gaytán”, contó.

“Entraron todos los Timbiriches. Entró Paulina, entraron ahí a comprar sus alimentos y yo ahí trapeando y yo los veía y decía: ‘qué padre’. Yo era uno más con mi gorrito, con mi mandilito”, añadió. “Casualmente ese día me tocó intendencia, si me hubiera tocado en la caja, los hubiera atendido y les regalo las hamburguesas, ni modo que les regalara el trapeador”, dijo entre risas.

Arath de la Torre salió de Cancún en busca de nuevas oportunidades

En la misma entrevista para el canal de YouTube, “Isabel Lascurain abre la caja de”, el actor confesó que, aunque Cancún significa mucho en su vida, tuvo que emigrar a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades.

“Creo que Cancún fue como la catapulta para que me diera esa hambre de actor y venirme a la Ciudad a buscar, porque no había ahí, en realidad no había absolutamente nada; estaba la casa de la cultura nada más y evidentemente todos tuvimos que emigrar. Yo tuve la oportunidad de venirme a México a estudiar al CEA y desde ahí empezó mi carrera”, comentó.

Hoy en día, Arath de la Torre es un actor y comediante mexicano, conocido por su participación en diversas telenovelas, series y programas de televisión en México. Además, se encuentra disfrutando de su participación en La Casa de los Famosos México, donde se perfila como uno de los posibles finalistas junto con sus compañeros del ‘Cuarto Mar’: Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Gala Montes y Mario Bezares.