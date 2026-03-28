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Pasajeras desatan polémica tras invocar la ‘Ley Valeria’ contra conductor por grabar el viaje

El video viral muestra cómo tres mujeres confrontaron a un chofer y abandonaron el vehículo sin pagar

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Un video viral muestra cómo tres mujeres confrontaron a un chofer y abandonaron el vehículo sin pagar.
Un video viral muestra cómo tres mujeres confrontaron a un chofer y abandonaron el vehículo sin pagar.

Un video difundido en redes sociales generó controversia luego de exhibir a tres pasajeras de un servicio de transporte por aplicación que se negaron a pagar un viaje en la Ciudad de México tras confrontar al conductor y amenazarlo con denunciarlo bajo la llamada Ley Valeria.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 22 de marzo y fueron registrados por el propio chofer, quien compartió el material para explicar su versión de lo sucedido. En el video, se observa a las tres mujeres en el asiento trasero mientras discuten con el conductor sobre el servicio y el cobro del mismo.

De acuerdo con el testimonio del operador, el conflicto comenzó cuando una de las pasajeras solicitó realizar paradas adicionales durante el trayecto. Ante esta petición, el conductor indicó que sería necesario un pago extra, ya que la plataforma únicamente le otorgaría una compensación mínima por modificar la ruta original.

@bryan.cano213

Respuesta a @pony_ladybarber La ley valeria 😠😠 #viraltiktok #plataformasdigitales #Uber #leyvaleria

♬ sonido original - Bryan Cano

Durante el intercambio, el chofer informó a las usuarias que el viaje estaba siendo grabado mediante una cámara de seguridad instalada dentro del vehículo. Fue en ese momento cuando las pasajeras reaccionaron y cuestionaron la legalidad de la grabación.

“–De todas formas las estoy grabando, señoritas –les informa el conductor.–¿Cómo que nos estás grabando? –responden las pasajeras al unísono.–Pues sí, las estoy grabando –reitera el hombre.–¿Sí conoces la “Ley Valeria” o no la conoces? –le cuestiona una.–¿Pero eso qué tiene que ver? –contesta el chofer.–Para empezar somos mujeres y eso se puede considerar acoso. No nos puedes grabar sin consentimiento –le reclama otra.”

Ante los señalamientos, el conductor explicó que la grabación no constituía una falta, ya que el uso de cámaras de seguridad está contemplado dentro de los términos y condiciones del servicio, con el objetivo de proteger tanto a conductores como a pasajeros.

“No es sin su consentimiento porque en los términos y condiciones de la aplicación les avisa [...] revise los términos y condiciones de la aplicación, señorita”, le detalla el conductor.

@bryan.cano213

¿que opinas tu sobre las paradas extras? 🤔🤔🤔 #trabajo #videoviral #plataformasdigitales

♬ sonido original - Bryan Cano

Sin embargo, las pasajeras mantuvieron su postura y continuaron argumentando que no habían autorizado ser grabadas. La discusión escaló hasta que solicitaron al chofer detener la unidad para descender.

“–¿Qué tiene que ver la “Ley Valeria”? –les cuestiona el conductor.-Que nos estás grabando sin nuestro consentimiento. En ningún momento nos dijiste que nos estás grabando –dice una de las pasajeras.–Pues aquí está la cámara. ¿Qué no ve o qué? –agrega el chofer.–¿Y cómo voy a saber yo que nos estás grabando? –alega otra.–Pues aquí está prendido el foquito –explica el conductor mientras señala la cámara.–Bájanos ya. No se te va a pagar nada –concluye una de las mujeres.”

El caso se volvió viral y abrió un debate en redes sociales sobre el uso de este tipo de leyes, así como su impacto en situaciones reales de denuncia.

@bryan.cano213

¿Que opinas sobre esta situacion? ¿Crees que en algun momento se salga de control? 🤔🤔🤔 #plataformasdigitales #viraltiktok #trabajo

♬ sonido original - Bryan Cano

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