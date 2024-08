¿Se hizo canon? Panteón de Puebla cierra tras captar el fantasma de una niña en su interior | VIDEO

El video del presunto ente rápidamente se hizo viral | (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del pasado martes 13 de agosto, un día considerado por muchos de mala suerte, en redes sociales se viralizó el video de un presunto fantasma, el cual corresponde al de una niña pequeña jugando al interior de un panteón ubicado en el municipio de Santiago Miahuatlán, en el estado de Puebla, material que despertó muchas dudas pues se especuló que se trataba de un montaje, al tiempo que otros manifestaron que se trataba de un ente real. Mientras la situación se esclarece, se reveló que este sitio donde miles de cuerpos descansan en paz, ya fue cerrado por las mismas autoridades.

El video que ha despertado la curiosidad de la comunidad fue grabado el lunes por la noche en el cementerio local, tres horas después del horario de cierre. Este material, difundido por medios de comunicación locales, muestra una sombra moviéndose a través del enrejado que cierra la parte frontal del lugar.

Numerosos residentes han especulado sobre lo que podría ser esa sombra. Según algunos, se trata de una niña que corre de un lado a otro como si estuviera jugando, a pesar de que la imagen es poco clara. Este detalle ha contribuido a la inquietud de los habitantes, dado que el panteón estaba cerrado al momento de la grabación y no se esperaba la presencia de personas en su interior.

Las imágenes fueron captadas alrededor de las 21:00 horas, según se dio a conocer. Este horario ha sido un punto de discusión, ya que el cementerio cierra sus puertas tres horas antes, es decir, a las 18:00 horas, lo cual genera preguntas sobre quién o qué podría estar moviéndose en el lugar a esa hora.

El video inquietó a decenas de personas en redes sociales Crédito: X/@SaditGonzalezR

El video ha provocado diversas reacciones en la comunidad. Muchas personas han mostrado su intriga y han comenzado a formular hipótesis sobre el suceso. Aun así, la falta de una imagen nítida ha impedido que se llegue a una conclusión precisa sobre la identidad de la sombra.

En redes sociales y diferentes plataformas digitales, los comentarios y las teorías sobre el video se han multiplicado. Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de un truco visual o una edición, mientras otros están convencidos de que es un fenómeno paranormal.

¿Qué dijeron las autoridades?

Ante la polémica que generó el video, el Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán confirmó que el panteón municipal había sido cerrado con el fin de investigar los hechos y así evitar especulaciones entre la población.

Aunque no se sabe cuándo será reabierto al público para con ello poder visitar las tumbas que ahí se ubican, las autoridades locales pidieron no especular, lo que no fue escuchado por los habitantes e internautas quienes han remarcado que se trata de la hija del vigilante o bien, que en efecto se trata de un ente.

Cámaras de videovigilancia captaron a una supuesta niña dentro de un panteón Crédito: X/@SaditGonzalezR

Si bien existen numerosas historias y leyendas sobre fantasmas en México, es importante destacar que no hay evidencia científica que respalde su existencia.

Las experiencias que algunas personas atribuyen a fantasmas pueden tener diversas explicaciones, como:

Fenómenos psicológicos : como la pareidolia (percibir rostros o figuras en patrones aleatorios) o la sugestión.

Fenómenos físicos : como sonidos o luces inexplicables que pueden tener un origen natural.

Fallos en la percepción: el cerebro humano puede interpretar erróneamente la información sensorial en determinadas circunstancias.