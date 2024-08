Reportan que famosa marca de papas se bajó de los patrocinadores de La Casa de los Famosos México; esto se sabe

Reportan que Sabritas se bajó de los patrocinadores de La Casa de los Famosos México; esto se sabe (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Los problemas, fuertes peleas o polémicas comentarios que los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 han hecho en lo que va de esta segunda temporada en Televisa ha generado incertidumbre no solo entre los millones de fans que ven el reality show, sino también entre los patrocinadores que se incrementaron y ahora se estarían “bajando del barco”.

Luego de que algunos internautas amenazaron a las marcas que respaldan el proyecto de San Ángel por las actitudes que han tenido personajes como Adrián Marcelo, Mariana Echeverría o Ricardo Peralta, reportan que una famosa marca de papas fritas ya habría pedido salir del proyecto y con ello finalizar el patrocinio que habían acordado.

La cuenta experta en realities en la red social X -antes Twitter-, La Comadrita, compartió dicha información: “La marca Sabritas México retira el patrocinio a La Casa de los Famosos, pero hoy llega otra marca de papitas”.

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX Crédito: Televisa

¿Qué se sabe sobre la baja de Papas Sabritas México de La Casa de los Famosos 2?

Sumado a ello, en TikTok el creador de contenido Eddy Nieblas se confirmó quela marca se retiró como patrocinador de La Casa de los Famosos México 2024 debido a las polémicas sin sanciones que continúan en el programa, como ha ocurrido entre Adrián Marcelo y Gala Montes, así como el mismo conductor regiomontano contra Arath de la Torre.

Internautas también han reportado que a través de la transmisión 24/7 se escuchó que Briggitte les dio la mala noticia a sus compañeros sobre el retiro de apoyo, aunque no se pudo ver nada en las cámaras porque Televisa decidió censurarlas.

“Quitaron la máquina de Sabritas”, dijo la actriz venezolana a sus compañeros y todos se quedaron pensativos sobre lo que estaba pasando en el exterior. Aunque ya estaban circulando los rumores de que los patrocinadores estaban decidiendo si retirarse e incrementó la información en redes debido a que ya les habían cerrado la máquina de helados y se quedaron el famoso producto que es muy vendido en todo el país.

Pelea en La Casa de los Famosos México: cronología de las agresiones del equipo de Adrián Marcelo vs el de Gala Montes (Fotos: ViX)

Las polémicas que se hicieron virales en La Casa de los Famosos México 2024 muchas veces no se alinean con los valores de los patrocinadores. En este caso, Sabritas decidió que ya no le convenía estar en el programa. Internautas aseguran que seguirán más marcas de gran renombre.

“Little Caesars y Nike no soportaron las polémicas debido a que los valores no se alinean a sus parámetros”. “Sigue Rexona o todas las demás marcas, pongan atención a los logos que hay en la casa”.