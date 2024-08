Quién es Amely, hermana de Christian Nodal, que no sigue a Ángela Aguilar en Instagram

La hermana del cantante está causando polémica por no seguir a Ángela Aguilar en redes sociales Credito: IG -amely.nodal

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar entre los internautas, quienes no pierden detalle alguno de lo que ocurre en sus vidas y también a su alrededor. En esta ocasión, el tema central de la conversación es Amely Nodal, hermana menor del cantante sonorense.

Todo parece indicar que la joven no aprueba del todo la nueva relación de su hermano, pues no sigue en redes sociales a su cuñada, Ángela. Aunque dicha acción podría pasar desapercibida, la realidad es que no es la única señal que indica una posible mala relación, pues también fue una de las personalidades que no estuvo presente en el enlace matrimonial de los cantantes.

Sin embargo, caso contrario a Amely, cabe resaltar que la intérprete de En realidad sí sigue a su cuñada en Instagram, plataforma en la que suma más de 10 millones de seguidores.

Quién es Amely Nodal

Amely González Nodal es una influencer de 22 años que debutó como mamá en septiembre de 2023. Al igual que sus padres Cristy Nodal y Jaime González, ha optado por mantener su vida privada alejada de los medios; sin embargo, gracias a sus redes sociales, se ha podido conocer un poco más de ella.

A través de sus cuentas oficiales, se puede ver un poco de los viajes familiares que realiza, su gusto por la moda, los viajes y el maquillaje, al igual que su faceta como mamá junto a su primogénito Amel. Actualmente, cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram y constantemente es comparada con la cantante Belinda.

Entre las personas que sigue destacan celebridades como Christian Nodal, su hermano, Dua Lipa, Aislinn Derbez, Selena Gomez y Cazzu, la expareja de su hermano. Contrario a la hija de Pepe Aguilar, se sabe que la argentina tenía una relación muy cercana con la familia del sonorense, por lo que no sorprende que la siga en redes sociales.

Amely González Nodal tiene 22 años. (Foto Instagram: @amely.nodal)

Cabe destacar que Amely no es la única hermana del cantante sonorense, pues Cristy y Jaime también son padres de Jaime Alonso. Hasta ahora, los hermanos Nodal no han hecho alguna aparición pública, lo que para algunos internautas indica que la relación entre el sonorense y su familia no va bien, pues en los últimos actos públicos, solo se le ha visto junto a la familia Aguilar.

Ángela Aguilar podría convertirse en mamá

Pese a la lejanía que parece existir entre las familias, en los últimos días ha comenzado a circular la posibilidad de que Ángela Aguilar esté embarazada; aunque es una situación que se viene especulando desde que los jóvenes se casaron por lo civil, las sospechas van en aumento luego de que la cantante publicó una selfie.

En la imagen se puede observar que utiliza la imagen de una virgen, que algunos señalan es la ‘Virgen de la Dulce Espera’, conocida como la patrona de las mujeres embarazadas. Por el momento, ninguno de los cantantes ha ofrecido declaraciones al respecto, pero en algunos programas de espectáculos ya se ha hablado sobre la supuesta medalla.

Una de las primeras periodistas en poder el tema sobre la mesa fue Paty Chapoy, quien aseguró en Ventaneando que el accesorio podría pertenecer a Flor Silvestre, su abuelita. “Seguramente esa imagen pertenece a la abuela, Flor Silvestre, porque ya es muy raro ver así el enmarcado en el medallón”, aseguró.

(IG: @angela_aguilar_ // YouTube: Pati chapoy)

Por otro lado, debido a que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal es un tema muy mediático, el padre José de Jesús Aguilar habló sobre el significado de la medalla. “Esa imagen de la mellada milagrosa, no es la virgen de las embarazadas como están diciendo”, puntualizó. Por lo tanto, solo queda esperar alguna declaración oficial de los cantantes que aclare como es la relación de las familias Aguilar y Nodal y si los jóvenes están esperado un hijo.