Estos son los nuevos delitos que se incluyen en la reforma a la prisión preventiva en México

Para los diputados es importante añadir varios de estos términos pues se consideran como delitos graves. (ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM)

Pese a que en algún momento se pensó retirar esta medida cautelar en contra de presuntos culpables, se dio a conocer que la Comisión de Puntos Constitucionales perteneciente a la Cámara de Diputados le dio el sí a la reforma al artículo 19 de la Constitución en donde se incluyen nuevos delitos al catálogo de prisión preventiva en México.

Con esta medida se buscará mantener a las personas acusadas de violentar la ley bajo el resguardo de las autoridades, pero al mismo tiempo respetando sus derechos humanos y de presunción de inocencia que ya están establecidos en la Constitución Mexicana.

Este incremento se dio gracias a los 26 votos a favor por parte de diputados de Morena, PT y PVEM; mientras que algunos de los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC emitieron 14 votos en contra a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con lo anterior se busca que todos aquellos acusados de los delitos que se encuentran enlistados sean enviados directamente a la prisión preventiva sin que jueces o integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puedan intervenir o evitar que se lleve a cabo.

Diputados de la mayoría decidieron aprobar la iniciativa del presidente Obrador. (EFE/José Méndez)

¿Cuáles son los delitos incluidos en el catálogo?

Tras una complicada deliberación, integrantes de la Cámara de Diputados aprobó que al menos 6 crímenes tendrán cabida en esta medida ya que, además de ser considerados como graves, existe una alta probabilidad de fuga por parte de los acusados, con lo que podrán evitar que salgan del país o puedan esconderse al se aprehendidos. Ahora también se incluirá:

Defraudación fiscal

Contrabando

Actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales

Extorsión

Narcomenudeo

Actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas

Del mismo modo, el diputado morenista Leonel Godoy aprovechó que las modificaciones fueron aprobadas para destacar una propuesta en donde ciertos delitos ameriten prisión automática, entre los que se en encuentran:

Desaparición forzada de personas

Desaparición cometida por particulares

Delitos cometidos con armas y explosivos

Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

Abuso sexual contra menores

Violencia sexual contra menores

Violación

Secuestro

Trata de personas

Homicidio doloso

Feminicidio

Robo de casa habitación

Robo al transporte de carga

Uso de programas sociales con fines electorales

Enriquecimiento ilícito

Ejercicio abusivo de funciones

Delincuencia organizada

Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

Para el legislador morenista es necesario que las personas declaradas como culpables o encontradas en el acto sean ingresadas directamente a la cárcel. (CNDH/Sistema Penitenciario de Puebla)

Opositores abogan por la defensa de los derechos humanos de los acusados

Argumentando que estas reformas violentan tratados nacionales e internacionales, miembros de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, PRD y Movimiento Ciudadano coincidieron en que con esta medida se da pie para la violación de los derechos humanos de los individuos, además de que estarían contradiciendo a convenciones internacionales a las que México está adscrito.

“Es una violación a los derechos humanos, porque la Corte Interamericana ya señaló que la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer, porque no es cierto, como dijo Rosa Icela (Rodríguez), que van a salir 60 mil detenidos. No, le vas a tener que demostrar a 60 mil personas que son peligrosas y que tienen que estar detenidas. Ahí la señora Rosa Icela ha utilizado varias falacias al respecto, entonces vamos en contra”, expresó el priista Rubén Moreira.

A esta reflexión se sumó el emecista Braulio López, quien destacó: “Es una medida que viola derechos humanos, que no combate la impunidad, que no procura la justicia, que es contraria a la política de seguridad ciudadana, que es contraria al sistema acusatorio penal, que se convirtió en un abuso, que es una falsa imputación de delitos: ¿qué es esta figura? populismo punitivo, que se quiere crear una falsa sensación de combate a la inseguridad que no se está haciendo”.