Cuál es la edad de Carlos Slim, el magnate mexicano considerado como una de las personas más ricas del mundo

El magnate mexicano cuenta con una fortuna estimada en USD 102 mil millones. REUTERS/Luis Cortes

Carlos Slim Helú es uno de los hombres más ricos del mundo y una figura prominente en los negocios globales. Es conocido principalmente por su vasta influencia en la industria de las telecomunicaciones, aunque su imperio se extiende a varios otros sectores. Su habilidad para identificar oportunidades de inversión y su enfoque en la eficiencia operativa han sido fundamentales para su éxito.

Desde temprana edad, Slim mostró una afinidad por las finanzas y los negocios. Influenciado por su padre, quien era un próspero comerciante e inmigrante libanés, Carlos empezó a aprender sobre inversiones y administración de dinero. A los 11 años, ya tenía su primera cuenta bancaria y a los 17 comenzó a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Después de completar sus estudios en ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Slim no tardó en establecerse en el mundo empresarial.

A lo largo de su carrera, ha adquirido numerosas empresas en sectores que van desde la construcción hasta la minería y la banca. Sin embargo, su fama internacional se consolidó con la compra de Telmex en 1990, durante la ola de privatizaciones del gobierno mexicano. Bajo su conducción, Telmex se convirtió en el proveedor dominante de servicios de telecomunicaciones en México, y su éxito se extendió a América Latina con la creación de América Móvil. A través de esta empresa, Slim controla una vasta red de operadores móviles en varios países, lo que lo ha convertido en un actor esencial en las comunicaciones de la región.

Pero las telecomunicaciones no son las únicas áreas donde Slim ha dejado su marca. Su consorcio, Grupo Carso, es un conglomerado que abarca sectores como la construcción, bienes raíces, comercio minorista y energía. En el ámbito minorista, es famoso por su cadena de tiendas y su participación en la empresa de tabacos Cigatam. También ha invertido de manera significativa en la banca y las finanzas, y a nivel internacional, destaca su participación en The New York Times, donde posee una parte importante de las acciones.

Slim es la persona más rica de México. REUTERS/Henry Romero

El enfoque de Slim en los negocios es notable por su precisión. Es conocido por su prudencia financiera, evitando endeudarse excesivamente y prefiriendo invertir en empresas subvaloradas. Además, Slim ha mantenido una estructura operativa esbelta, promoviendo la eficiencia y manteniendo bajos los costos. Esta metodología ha demostrado ser eficaz, permitiéndole transformar empresas en dificultades en historias de éxito rentable.

A pesar de su inmensa riqueza, Slim lleva una vida relativamente discreta y sencilla. Sus prácticas de vida y su ética de trabajo han impactado a muchas generaciones de empresarios y financieros. También es un filántropo activo, con sus fundaciones que apoyan la educación, la salud y el desarrollo social en México. A través de la Fundación Carlos Slim, ha financiado proyectos de investigación médica, programas educacionales y esfuerzos para combatir la pobreza en su país natal.

Con una fortuna que fluctúa con los mercados globales pero que consistentemente lo coloca entre los más ricos del mundo, Carlos Slim es un testimonio viviente de cómo la visión empresarial y la estrategia pueden llevar a un éxito impresionante. A medida que avanza la tecnología y los mercados se globalizan aún más, será interesante ver cómo este icono del negocio sigue evolucionando y adaptándose.

Cabe destacar que Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en Ciudad de México, por lo que en la actualidad cuenta con 84 años de edad.