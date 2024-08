Checa confiesa los tacos mexicanos que se llevaría a su país: “no me animaba a probarlos”

Estos son los tacos favoritos de la originaria de República Checa Crédito: TikTok/extranjerosxelmundo

México es un país sumamente atractivo para los extranjeros. Una mujer de República Checa se mudó a nuestro país desde hace más de 20 años y se enamoró tanto de la nación que formó una familia y ahora tiene una hija con doble nacionalidad.

La checa se define como “más mexicana que europea” y contó al canal de TikTok “Extranjeros x el mundo” sobre el taco que más le gusta y otras delicias que se llevaría a República Checa si tuviera que ir para nunca regresar.

Y es que los tacos son emblema gastronómico de nuestro país. Se preparan en todo el mundo, por supuesto, pero sólo en México se prueban los sabores más deliciosos y auténticos. Los hay de cientos de ingredientes: de pastor, de canasta, de guisado, de suadero, de longaniza y hasta de gusanos de maguey.

Para la extranjera, el taco más delicioso y el que no dudaría en llevar en su equipaje es el de tripa. No sólo los extranjeros suelen intimidarse con este tipo de taco, también algunos mexicanos se niegan a probarlo. No obstante, aunque aleja a los comensales, quienes lo prueban admiten que tiene un sabor delicioso difícil de comparar.

La extranjera proveniente de República Checa confesó: “Me tardé varios años para atreverme a probarlos, pero después de probar los taquitos de tripa me gustaron mucho”. También, compartió que se llevaría el tequila (el destilado más típico de México) y las tortillas, pues no existen en Europa.

Los tacos de tripa son un platillo tradicional de la gastronomía mexicana que, a pesar de sonar peculiar para algunos, gozan de gran popularidad en el país. Se elaboran con tripa de res, específicamente el intestino delgado, cuidadosamente limpio y cocinado hasta obtener una textura suave y ligeramente crujiente.

La tripa se cuece generalmente en un caldo con especias y luego se dora en una plancha o comal, adquiriendo un sabor intenso y característico. Se sirven comúnmente en tortillas de maíz calientes y se acompañan con diversas salsas, cilantro, cebolla picada y unas gotas de limón.

Los tacos de tripa son un ejemplo de la riqueza culinaria de México, donde se aprovechan al máximo todos los ingredientes, creando platillos sabrosos y llenos de tradición.

La gastronomía de República Checa

Praga, en República Checa (Shutterstock).

La gastronomía checa, contundente y sabrosa, refleja la historia y la cultura del corazón de Europa. Influenciada por la cocina alemana, húngara y austriaca, se caracteriza por el uso de carnes, salsas espesas, albóndigas y panes.

Uno de los platos más emblemáticos es el vepřo-knedlo-zelo, un plato consistente que combina cerdo asado, knedlíky (albóndigas de pan) y chucrut. Otro clásico es el guláš, un guiso de carne similar al goulash húngaro, pero con un toque checo distintivo.

Las sopas juegan un papel importante en la cocina checa. Desde la sopa de ajo, ideal para los días fríos, hasta la sopa de patata, existen opciones para todos los gustos. En cuanto a los postres, los buchty (bollos dulces rellenos de mermelada o semillas de amapola) son irresistibles, al igual que el trdelník, un pastel cilíndrico cocinado a la brasa y espolvoreado con azúcar y canela.

Para acompañar la comida, la República Checa es famosa por su cerveza. Las cervezas tipo Pilsner son emblemáticas del país, pero también hay una creciente variedad de cervezas artesanales.