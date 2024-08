“Llegamos todas”: ellas son las mujeres que conformarán el gabinete de Claudia Sheinbaum

La morenista pasará a la historia como la primera presidenta de México. (Facebook Claudia Sheinbaum)

Cada vez falta menos para conocer en su totalidad al equipo que acompañará a Claudia Sheinbaum Pardo en su sexenio como la primera presidenta de México. Las últimas semanas las ha dedicado al proceso de transición con Andrés Manuel López Obrador, a reunirse con los gobernadores para afinar los proyectos prioritarios y también a presentar a los integrantes de su equipo.

Desde que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó en los cómputos que era la ganadora, la morenista inició las mesas de trabajo con AMLO y ha revelado poco a poco a su gabinete, tanto legal, como ampliado, en el cual aparecen nombres conocidos como el de Marcelo Ebrard Casaubón, Juan Ramón de la Fuente, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos. Y también a otros expertos que podrían no gozar de la misma popularidad pero que cuentan con amplia experiencia tanto en su ramo como en la administración pública.

Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial del pasado 2 de junio. (YT/Claudia Sheinbaum Pardo)

Las mujeres que acompañarán a Sheinbaum

Los ojos del mundo están puestos sobre la morenista porque será la primera presidenta de un país que lucha todos los días por erradicar el machismo y la violencia de género, y por alcanzar la equidad entre hombres y mujeres, así como en romper techos de cristal. Y es que ya desde su precampaña (y luego en la campaña), Claudia Sheinbaum apostaba por dar visibilidad a las mujeres y, de hecho, en la conformación de su equipo ha buscado la paridad, pero no por cumplir cuotas sino tomando en cuenta la experiencia de sus colaboradoras.

“Es tiempo de mujeres”, “No llego yo, llegamos todas. Me va a corresponder luchar por las mujeres de México” y “No llego yo, llegamos todas. Y no solo llega nuestra generación, llegan nuestras ancestras y llegan nuestras hijas. Las mujeres transformadoras somos el impulso de nuestro país”, apuntó Sheinbaum a lo largo de la campaña.

Desde finales de junio, la presidenta electa ha anunciado a las siguientes mujeres como parte de su equipo más cercano:

Rosaura Ruiz Gutiérrez - Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

Es bióloga por la UNAM y fungió como secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno

Rosaura Ruiz será titular de la nueva secretaría de Ciencia. (REUTERS/Raquel Cunha)

Ernestina Godoy Ramos - Consejería Jurídica de la Presidencia (CJF)

Es abogada por la UNAM y senadora electa por Morena; fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

Ernestina Godoy, nueva consejera jurídica en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Alicia Bárcena Ibarra - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Es bióloga y ecóloga por la UNAM; fue embajadora de México en Chile y secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Actualmente es titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

La canciller Alicia Bárcena será secretaria de Medio Ambiente. (EFE/ Isaac Esquivel)

Luz Elena González - Secretaría de Energía (Sener)

Es economista por la UNAM; y fue la titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum y Martí Batres Guadarrama

Fue secretaria de Finanzas cuando Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la CDMX. (EFE/ José Méndez)

Raquel Buenrostro - Secretaría de la Función Pública (SFP)

Es matemática por la UNAM, fue directora de Política Fiscal cuando AMLO fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, directora del SAT y actualmente es titular de la Secretaría de Economía (SE)

Raquel Buenrostro es una de las políticas más cercanas a AMLO. (REUTERS/Raquel Cunha)

Edna Elena Vega - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

Es socióloga por la UNAM; fue directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la Ciudad de México

Edna Elena Vega Rangel tiene experiencia en desarrollo urbano y ordenamiento territorial. (REUTERS/Raquel Cunha)

Ariadna Montiel Reyes - Secretaría del Bienestar

Es arquitecta por la UNAM; fue senadora suplente y diputada federal por el PRD; directora de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y titular de la Secretaría del Bienestar en el gobierno de AMLO

Ariadna Montiel Reyes repetirá cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. (REUTERS/Henry Romero)

Rosa Icela Rodríguez Velázquez - Secretaría de Gobernación (Segob)

Es periodista por la Escuela Carlos Septién; fue secretaria de Gobierno de la CDMX en la administración de Claudia Sheinbaum; fue coordinadora General de Puertos y Marina Mercante y actualmente titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Rosa Icela Rodríguez lleva años colaborando con AMLO y Sheinbaum. (Captura de pantalla)

Claudia Curiel de Icaza - Secretaría de Cultura

Es historiadora por la UNAM; fue subdirectora de la Casa del Lago de la Máxima Casa de estudios y funge como titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Claudia Curiel de Icaza actualmente es secretaria de Cultura en la CDMX. (REUTERS/Henry Romero)

Josefina Rodríguez Zamora - Secretaría de Turismo

Es administradora de empresas por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala

Josefina Rodríguez Zamora es creadora de la exitosa campaña turística "Tlaxcala sí existe". (REUTERS/Henry Romero)

Mientras que para el gabinete ampliado, Claudia Sheinbaum también ha apostado por perfiles femeninos:

Leticia Ramírez Amaya - Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social

Es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia; fue coordinadora General de Atención Ciudadana de AMLO y actualmente es titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP)

Leticia Ramírez dejará la SEP y se integrará al gabinete ampliado de Sheinbaum. (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Emilia Esther Calleja Alor - Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya; lleva más de 20 años colaborando en la CFE y fue la primera mujer en dirigir una central de generación termoeléctrica; será la primera directora general en la historia de la empresa generadora de energía

Emilia Esther Calleja Alor será la primera directora general de la Comisión Federal de Electricidad. (Captura de Pantalla)