¿Luis ‘Potro’ Caballero es el participante menos votado en la historia de La Casa de los Famosos México?

Luis ‘Potro’ Caballero en La Casa de los Famosos México. (Instagram)

Durante la intensa gala de eliminación número tres de La Casa de los Famosos México 2024, celebrada el domingo 11 de agosto, el público decidió expulsar a Luis ‘Potro’ Caballero. Una expulsión controversial que incluso pudo haber establecido un nuevo récord: el del menos votado de la historia.

Esta gala tuvo una particularidad: los trece habitantes fueron nominados debido a una orden de La Jefa, después de que el equipo Mar y Tierra rompiera las reglas al intentar ejecutar una estrategia prohibida en el reality.

El proceso inició con la votación del público para salvar a sus participantes favoritos. A lo largo de la semana pasada, los habitantes esperaron ansiosos los resultados. Finalmente, los primeros seis en ser salvados fueron Gala, Ricardo, Arath de la Torre, Agustín, Karime y Mariana. Posteriormente, los últimos en regresar a la casa fueron Adrián Marcelo, Gomita, Sian y Briggitte.

(Captura de pantalla @lacomadritaof_)

La tensión aumentó cuando Mario Bezares, Sabine y Luis ‘Potro’ Caballero fueron llamados a la cabina giratoria, donde su suerte sería definida. La primera en ser liberada para reunirse con su equipo fue Sabine, dejando a Luis ‘Potro’ y Mario Bezares como los candidatos finales a la expulsión.

Al final, la sorpresa fue evidente en el rostro de Luis ‘Potro’ Caballero cuando se anunció que él sería el tercer expulsado del show, tal como lo decidió el público. El participante abandonó la casa en un vehículo que lo llevó directamente al foro para encontrarse con los conductores del programa en el foro de televisión.

En sus primeras declaraciones tras su salida, Luis ‘Potro’ expresó: “Todo puede pasar, yo no pensaba que iba a estar aquí. No haría nada diferente, me la pasé increíble di lo que tenía que dar. Cuando estábamos los 15 creo que fue lo mejor, ya cuando empiezan a salir expulsados algunos ya se empieza a fragmentar y a dividir el asunto”.

¿Es el menos votado de la historia?

Luis 'Potro' Caballero fue el tercer eliminado de LCDFLM. (Captura de pantalla YouTubeEl 5)

A lo largo de la semana por redes sociales el público se mantuvo al pendiente de varias encuestas que reflejaban los supuestos resultados verídicos. Si bien, dichas encuestas no provenían de fuentes del todo confiables y algunas afirmaban ser filtradas de la fuente oficial, la realidad es que nadie podía saber a ciencia cierta quién saldría de la casa.

En ese sentido la salida de Potro fue una noticia que tomó por sorpresa no sólo al público, sino a los mismos habitantes de la casa. Fue evidente en el rostro de todos, especialmente el equipo Tierra, que no fue del todo agradable la salida del participante de realitys de la competencia.

Sin embargo, al parecer Luis ‘Potro’ Caballero ha roto el récord como el participante menos votado por el público en cualquier temporada de La Casa de los Famosos. De acuerdo con información de redes sociales, de una cuenta dedicada al reality llamada “La Jefa”, Potro sólo obtuvo un 0.08% por ciento de votos.

(Foto: Instagram/@luis_acashore)

Lo anterior significa que sin duda Potro se ha ganado su lugar como el personaje menos votado por el público en La Casa de los Famosos, en toda la historia de dicho programa en cualquier parte del mundo.

En contraste, la misma cuenta de redes sociales, informó que Karime Pindter fue la más votada con 4 millones de votos. Detrás están Gala Montes con 3.9 millones de votos y Arath de la Torre con 3.5 millones de votos a favor de su permanencia en el reality.