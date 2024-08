Xóchitl Gálvez pide investigar a fondo declaraciones del Mayo Zambada

La senadora pidió una investigación exaustiva |Crédito: Cuartoscuro

La senadora y ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, pidió a través de sus redes sociales que se investigue a fondo lo declarado por el narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada en una carta publicada por sus abogados este sábado.

En su cuenta en X, Gálvez señaló que, de ser ciertas estas acusaciones, esto corroboraría que el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí está coludido de alguna manera con grupos delictivos.

“Las declaraciones del ‘Mayo’ Zambada deben investigarse a fondo porque son extremadamente delicadas para el Estado mexicano. De ser ciertas, se confirmaría que Morena es un #NarcoPartido” expresó Gálvez.

Comunicado de prensa de Ismael 'El Mayo' Zambada sobre su detención | Foto: X @keegan_hamilton

Estas declaraciones se dan en el contexto de que “Mayo” Zambada señaló a través de una misiva que fue convocado a una reunión en el rancho “Huertos del Pedregal”, en las afueras de Culiacán, por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para mediar en un conflicto entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, perteneciente a MORENA, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, una figura política de gran influencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Sin embargo, al llegar al lugar, Zambada fue emboscado por un grupo de hombres armados, encapuchado, esposado y obligado a subir a una camioneta: “Fui emboscado. Un grupo de hombres me asaltó, me derribaron y me pusieron un pasamontañas de color oscuro sobre la cabeza”.

La carta también toca temas delicados, como la muerte de Héctor Cuén, a quien Zambada describe como un amigo cercano y cuya muerte, según él, está directamente relacionada con su secuestro. Zambada cuestiona la versión oficial de su muerte, que señala un intento de robo en una gasolinera, y sugiere que Cuén fue asesinado durante los mismos eventos que llevaron a su captura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con ‘El Mayo’ Zambada que con detención de cabecillas del narco no resuelve el problema del narcotráfico (Jovani Pérez)

Al respecto, el gobernador sinaloense expresó este sábado, durante su participación en la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”, en presencia del propio López Obrador y de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que él no tiene nada que ver con grupos criminales, y que el narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada fue engañado sobre que se reuniría con él.

Durante su discurso, Rocha reiteró que al momento de la detención del “Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, él no se encontraba en el estado, y que fue informado durante el día y la noche de lo que ocurría: “Ese día no estaba en Sinaloa, todo me lo estaba informando en el día y en la noche y regrese el día siguiente” puntualizó.