Joven cantante Germaine Valentine niega amorío con Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal: “Bajo y asqueroso”

La joven de 25 años presuntamente fue captada muy de cerca con el esposo de Alicia Villarreal (Foto: Instagram)

Alicia Villarreal enfrenta una ola de críticas tras la aparición de una imagen qe presuntamente muestra a su esposo, Cruz Martínez, con Germaine Valentina en un antro de Monterrey. Estas fotos, difundidas por redes sociales, desataron un escándalo de infidelidad mientras Alicia promovía su carrera musical en la Ciudad de México.

El escándalo se desató cuando el programa de espectáculos Ventaneando abordó el tema, involucrando a Germaine Valentina, joven cantante venezolana de 25 años, y calificándola de “rompe hogares”.

Los presentadores lamentaron que Valentina se diese a conocer en México no por su música, sino por su supuesta relación con Martínez.

Daniel Bisogno, uno de los conductores, comentó que Valentina trabaja con Cruz Martínez, fundador de los Kumbia Kings y Los Super Reyes.

Cruz fue captado por la periodista Eloísa Guajardo (Foto: Instagram)

Ante estos fuertes señalamientos, Germaine Valentina rechazó las acusaciones y afirmó sentirse “asqueada” por verse envuelta en “chismes”, señalando que la fotografía utilizada en su contra es inválida y estratégicamente tomada para que no se pueda identificar a la persona en la imagen.

“No paran de salir noticias cada 5 minutos de algo muy bajo y asqueroso, me da mucha tristeza que programas que yo admiraba y respetaba mucho porque pensé que decían la verdad, personas que he admirado toda mi vida como la señora Pati Chapoy, como todos los del programa Ventaneando, se hayan prestado para ‘confirmar’ una noticia totalmente falsa”, expresó en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Alicia Villarreal le dijo a Gustavo Adolfo Infante que "no es la primera vez" que su esposo le es infiel (Captura YouTube Imagen Televisión)

La intérprete declaró que la situación la está afectando personalmente, ya que aún no es famosa y lucha por abrirse camino en la industria musical. A través de sus redes sociales, expresó:

“La foto que usan para confirmar dicha calumnia es esto, una persona que ni siquiera soy yo, por qué decidieron usar una foto tomada estratégicamente en un ángulo en el que no se ve la cara de la persona, en la que no se puede identificar. Eso me hace pensar que fue estratégicamente planeando para usarme y dañar mi imagen. No saben cómo me están afectando, no soy famosa todavía, estoy en la lucha”.

“Me duele que para más amarillismo están utilizando mi nacionalidad, las notas dicen: ‘es una venezolana que está queriendo incursionar en el regional mexicano ahorita y entonces se metió en un matrimonio para sacar provecho y que le impulsen en la carrera’”

La cantante busca posicionarse en el gusto del público del regional (Foto: Instagram)

Germaine Valentina está dispuesta a proceder legalmente

Germaine Valentina recalcó que no es ella la persona que aparece en la foto captada “en un karaoke”, pues ese día ella estaba vestida de rosa, con su perinado “de chonguitos”; a diferencia de la mujer que acompaña a Cruz Martínez, a quien se le alcanza a ver vestida de negro y con el pelo lacio y suelto.

“Respecto al chisme falso y asqueroso en el que me involucraron, esta es mi respuesta hacia la difamación a la que me están sometiendo. Ya me estoy asesorando con un equipo legal para ver qué acciones tomar”, escribió en su post la joven intérprete de regional mexicano.

Germaine Valentina cumplió 25 años este 7 de agosto de 2024 (Foto: Instagram)

Ante estas declaraciones, los fans de Germaine Valentina salieron en su defensa en las redes sociales, algunos sugiriendo acciones legales por difamación y otros desacreditando al programa de TV Azteca, recordando que no es la primera vez que arremete contra figuras públicas.

El escándalo no sólo ha afectado la imagen de los implicados, sino que también ha puesto en discusión temas como la privacidad de las figuras públicas y la ética en el periodismo de espectáculos.