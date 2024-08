Polaca revela famosa frase dicha en su país sobre México: “Todos los polacos la dicen”

Una polaca reveló la famosa frase utilizada en su país que hace referencia a México. Crédito: TikTok/@Laila_mit_i

Una joven de origen polaco compartió una de las supuestas famosas frases que en su país utilizarían en contextos específicos y que hace referencia a México. En dicho material la mujer también expresó su asombro debido a que de manera reciente descubrió que para sus connacionales es común utilizarla en diversos momentos.

Al inicio del video, la polaca de nombre Laila comentó que es común que sus connacionales hablen sobre los mexicanos, ya que tienen una frase que utilizan en contextos en los que se quiere expresar que algo se encuentra desordenado.

“Los polacos hablan sobre los mexicanos. Hay una frase en especial sobre los mexicanos que pues los polacos usan”, comentó.

Además, la mujer aseguró que esta frase se utiliza de manera indirecta para hablar sobre los mexicanos, ya que en realidad hace referencia al país como tal.

“O sea no directamente sobre los mexicanos, sino sobre el país México”, aseguró.

Es así que los polacos utilizarían una frase que hace referencia a los mexicanos para hablar de cosas que se encuentran desordenadas. En el material compartido, Laila comentó que en su familia no suelen ocuparla, pero que ha podido escucharla con sus vecinos y amigos de Polonia.

“Cuando hay una situación de puro desorden dices qué México, güxy, o sea, Ale Meksyk”, afirmó.

Esta frase sería utilizada únicamente cuando los polacos quieren hacer referencia a cosas desordenadas o revueltas: “Siempre y cuando un polaco quiere decir qué desmxdre, qué desorden, pues dice ‘Qué México’, o sea, en polaco ‘Ale Meksyk’”.

Al respecto, la joven polaca comentó que le parece una frase bastante chistosa, ya que al no escucharla con sus familiares le pareció divertido conocerla a través de otros connacionales.

La mujer aseguró que la frase se utiliza debido a las características que se le atribuyen tanto a México como a las situaciones en las que se usa. Crédito: TikTok/@Laila_mit_i

Por su parte, los usuarios de la red social no dudaron en compartir sus comentarios respecto a la famosa frase que los polacos utilizarían relacionada con Mexico.

“Bueno, ya estamos a mano, aquí decimos ‘abrigate bien porque te va dar un aire polaco’”; “¿Y allá también sienten un aire polaco?”; “Es la venganza de los polacos porque decimos que nos dará un aire igual”; “No sé si sentirme alagado u ofendido”; “Lo tomaré, pero me ofende muchísimo”; “Suena a que está bien implementada la frase”; “¿Bendición o maldición?”, entre otras opiniones.

En otro de sus videos, Laila comentó que no le parece divertido hablar español, esto debido a que la mujer vivió durante una temporada en México. Ante esto, aseguró que en las ocasiones en que su familia la visitaba era bastante incómodo traducir las letras de varias canciones, porque existían algunas que la “sacaban de onda”.

“A veces no está tan chido hablar español. Primero, si tienes una familia que no habla español, siempre y cuando haya una canción que les gusta te van a preguntar: ¿oye pero qué están cantando?. Y si tienes canción como ‘Dame más gasolina’, explícales qué estás cantando a tu mamá o a tu papá”.

Además, la joven aseguró que antes de comprender la letra de alguna canción que le gustaba en el pasado, esta le parecía muy buena, pero con el paso del tiempo y de entender perfectamente cada palabra, muchas dejaron de gustarle.

“O sea me gustó cómo suenan, pero después me di cuenta de que a veces están diciendo pendxjadas, de que yo neta no puedo cantarlas. Es que nosotros los europeos pensamos de que ustedes latinos siempre están cantando canciones románticas, de amor, pero en ocasiones sus canciones sí están bien calientes”, dijo la polaca.

Debido a lo anterior, aseguró que para ella hablar español en ocasiones ha sido muy difícil, por lo que considera que no siempre es cómodo explicar las letras o palabras a sus connacionales. Sin embargo, también comentó que entender este idioma y hablarlo le provoca mucha felicidad y lo ama.