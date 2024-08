Este es el grado de estudios de Mariana Echeverria, habitante de La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría ha trabajado en producciones como 'Guerra de chistes', 'Se vale' y 'Me Caigo de Risa'. Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Fanny Mariana Echeverría Osnaya, conocida en el medio artístico como Mariana Echeverría, es comediante y presentadora de televisión mexicana. Actualmente, forma parte del exitoso reality show La Casa de los Famosos México. Su participación dentro del programa le ha valido varias críticas, pues ha sido duramente cuestionada por los comentarios despectivos que realiza a gran parte de sus compañeros.

Pese a la polémica que ha surgido a raíz de su participación, cabe resaltar que su camino en los medios de comunicación inició hace más de 2 décadas; a lo largo de ese tiempo, ha tenido la oportunidad de ser parte de importantes producciones como Guerra de chistes, Se vale y Me Caigo de Risa. Sin embargo, antes de adentrarse al mundo de los espectáculos estudió una carrera en el extranjero.

Cuál es el grado de estudios de Mariana Echeverría

Nacida el 10 de junio de 1984, la conductora tuvo una formación académica en la Universidad Europea de Madrid, donde estudió la carrera de Publicidad y logró concluirla con éxito. Durante un tiempo trabajó en el ramo de la publicidad, pero después de un tiempo su interés por los deportes la llevó a formar parte del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Al entrar al mundo de los espectáculos, Mariana tuvo sus primeras oportunidades como modelo y en algunas producciones con papeles pequeños. Su gran acierto en la pantalla chica ocurrió cuando fue invitada a formar parte de Se Vale, programa que la consolidó como conductora.

Mariana Echeverria en ‘Se Vale’ (Fotos: Televisa)

Su personalidad y carisma, le permitió adentrarse en el mundo de la comedia, pues una vez que salió del programa Se Vale, donde compartía créditos con Raúl Magaña y Tania Riquenes, se unió al elenco de Guerra de Chistes, producción de Telehit. Mientras su carrera continuaba en ascenso, también fue parte de El Gran Chapuzón, Doble Sentido y Game Time.

Hasta ahora, uno de los proyectos más importantes de su carrera es Me Caigo de Risa, programa de comedia que le dio un impulso a su carrera y la unió a la conocida ‘familia disfuncional’. Pese a que tuvo que abandonar el proyecto para poder ser parte de La Casa de los Famosos, parte de sus seguidores esperan su regreso en las siguientes temporadas, pues ha sido parte importante del proyecto desde 2014.

Cabe resaltar que además de su trabajo en conducción, también ha formado parte de importantes coberturas deportivas como la XXVII Copa Panamericana Triatlón. Además, se sabe que se encuentra casada con el futbolista Óscar Jiménez desde 2019.

Por otra parte, y aunado a su amplia presencia en la televisión, Mariana Echeverría se mantiene en contacto constante con sus seguidores a través de redes sociales; usualmente, está activa en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal con sus seguidores.

Mariana Echeverría dentro de La Casa de los Famosos México

La participación de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México era una de las más esperadas; sin embargo, luego de observar sus acciones 24/7, parte de sus seguidores se muestran decepcionados, por lo que la conductora se ha convertido en una de las personalidades menos queridas del programa.

(ViX+)

Debido a que los comentarios negativos hacia Echeverría suben más de tono en redes sociales, la hermana de la también actriz salió en su defensa. Por medio de su cuenta personal de TikTok, Ximena Echeverría compartió su opinión y reafirmó su apoyo.

“Definitivamente lo que está pasando dentro de la casa y lo que vemos en redes sociales no representa a Mariana como persona”, comentó, y agregó: “Ninguno de los habitantes en la casa está midiendo lo que está pasando afuera, entre estrategias, bromas, querer formar parte del grupo o no ser eliminado, creo que no están midiendo todo lo que hacen ahí adentro.”