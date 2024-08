Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, reacciona a la polémica de La Casa de los Famosos

La morenista estuvo a favor de exhortar a la producción a tomar medidas para no tolerar conductas violentas. (Senado de la República| VIX)

Los recientes hechos ocurridos en La Casa de Los Famosos México 2024 trascendieron el ámbito del entretenimiento. Luego de que el youtuber Adrián Marcelo realizó comentarios despectivos sobre las personas que padecen depresión y realizó violencia de género en contra de la actriz Gala Montes, distintos organismos y personajes políticos ya se posicionaron al respecto.

Una de las reacciones más inesperadas fue la de Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena. Durante la tarde del 8 de agosto, la también senadora abordó el tema de conversación a través de X, antes Twitter.

“Hablemos de lo que en público y privado se ha hablado en los últimos días sobre lo que acontecido en La Casa de Los Famosos México. ¿Hasta dónde estamos dispuestas las audiencias a que en el entretenimiento, por considerarse ‘un juego’, se trasgreda la dignidad de las personas?”, escribió.

El posicionamiento de Hernández se presentó luego de que, horas antes, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México exhortó a la producción a tomar las medidas pertinentes y cesar la violencia de género al interior del programa.

Ante ello, la legisladora señaló la importancia de “generar precedentes” con base en los recientes hechos, toda vez que se trata de uno de los programas más vistos en el país.

“Además de la indignación, discusión y señalamiento público que he visto en redes, es una gran noticia éste pronunciamiento de la SEMujeres que exhorta a la producción a tomar medidas para no tolerar conductas violentas”, agregó.

¿Qué ocurrió en La Casa de los Famosos?

La madrugada del pasado martes 6 de agosto, las y los televidentes de La Casa de los Famosos México 2024 fueron testigos de una intensa discusión entre Gala Montes y Adrián Marcelo que escaló rápidamente.

Tal como Infobae México informó, si bien la pelea entre ambos participantes se desencadenó a raíz de otros acontecimientos ocurridos horas antes, en una parte del encuentro el youtuber realizó fuertes comentarios en contra de Montés y su salud mental.

―”¿Me vas a pegar? Estás mal, te falta mamá. La depresión no es un botón que se prende y se apaga, el sábado y ese jueguito que usaste de ansiedad lo aprendiste y lo apagaste. Tú no estás deprimida, tú eres una gran actriz”, exclamó Marcelo.

―”No te voy a pegar, tengo un contrato. Sí (me falta mamá) y tú te aprovechas de eso, crees que me vas a hacer sentir mal, no me vas a hacer sentir mal. Pobrecito si crees que es una actuación, tú sabes perfectamente y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida. Yo estoy diagnosticada. Qué feo que te aproveches de algo así, yo tengo el mismo derecho que tú a estar aquí. Te lo voy a demostrar, tú haciendo bullying a una niña”, respondió.

¿Qué dijo la SEMujeres?

A través de un comunicado, el organismo de la CDMX pidió a la productora ejecutiva del programa posicionarse en contra de lo sucedido y de cualquier conducta violenta, además de solicitar la eliminación de las personas que emitan mensajes y tengan comportamientos basados en la violencia, discriminación y desigualdad.

Por otra parte, aseguró que Adrián Marcelo sí ejerció violencia de género.

“El participante ejerció violencia en contra de la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos, perjuicios, discriminación y violencia contra las mujeres debido a que, de forma reiterada, desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz; situación que además fue difundida a través de redes sociales”, apuntó.

