Liga MX Femenil: las máximas goleadoras al finalizar la Jornada 4

A cuatro jornadas de que inició la Liga MX Femenil así luce la tabla de goleo (EFE/ Miguel Sierra)

La Liga MX Femenil cerró la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2024 con un gran margen goleador: 24 tantos anotados en ocho partidos.

En la cuarta fecha del torneo destacaron las goleadas de Pachuca, Rayadas, Xolas y América, provocando cambios en la tabla general de goleo de la competición.

Aquí te presentamos las mejores artilleras en lo que va del torneo:

Charlyn Corral

Charlyn Corral lidera la lucha por la Bota de Oro con 6 goles en sus primeros 3 partidos. (EFE/David Martínez)

La delantera mexicana inició de la mejor manera el torneo con 6 goles en solo 3 partidos: sumó dos goles desde el primer partido contra Necaxa y comenzó una racha de dobletes en sus siguientes partidos ante Querétaro y Cruz Azul.

La experimentada atacante con trayectoria europea busca repetir su título de goleo individual obtenido en 2023 con las tuzas y mejorar en el registro histórico de goleadoras de la liga femenil donde ya tiene 97 goles entre temporada regular y liguilla.

Stephanie Mariana Ribeiro

La atacante de Universidad Nacional lleva 3 goles en 4 partidos. La estadounidense marcó su primer tanto de la temporada contra Toluca en la Jornada 2. Luego anotó el segundo gol de los felinos en el dramático encuentro contra Juárez de la Fecha 3. Su última diana llegó contra el Atlético de San Luis, en la victoria de Pumas 1 por 2 en el Estadio Alfonso Lastras.

La jugadora norteamericana llegó a la Liga MX Femenil como refuerzo del Club América Femenil para el torneo Apertura 2021 donde solo marcó un tanto.

Ribeiro mejoró sus registros cuando llegó a Pumas en el Clausura 2022, la temporada pasada es, hasta el momento, la mejor de su carrera con 14 goles en 16 partidos.

Christina Marie Burkenroad

La seleccionada mexicana abrió el marcador en la goleada 0-4 contra Necaxa. (Cuartoscuro)

La delantera mexicoamericana se encuentra empatada en la segunda posición de la tabla de goleo con Stephanie Mariana Ribeiro con 3 goles, con la diferencia de haberlos anotado en el mismo número de partidos.

La figura de Rayadas marcó desde su primer partido contra Puebla, con el tanto de la victoria. Además, aportó el cuarto gol en la paliza de 5-0 contra Atlas en la Jornada 2. Su tercer y último gol sirvió para abrir otro marcador aplastante, 0-4 de visita ante las centellas del Necaxa.

La seleccionada nacional con México se ha quedado cerca del título de goleo con 16 goles en el Apertura 2022 y 15 tantos en el Clausura 2023.

Deneisha Selena Blackwood

La estrella de la selección jamaiquina marcó dos goles con el conjunto universitario, el primero contra Toluca en la jornada 2 y el siguiente en el último partido de Pumas contra el Atlético de San Luis.

Daneisha Selena Blackwood busca mejorar los registros goleadores del torneo pasado donde marcó 7 dianas en 16 partidos disputados.

Ana Lucia Martínez

La atacante guatemalteca aparece como la quinta mejor goleadora del certamen con dos tantos convertidos en la goleada de 5-0 contra el conjunto atlista.

Ana Lucia Martínez tiene dos torneos en Rayadas, la temporada pasada marcó 5 goles en 16 partidos.

El torneo Apertura 2024 se reanudará este jueves a las 17 horas, con el partido entre Cruz Azul y León de la jornada 5.

Partidos reprogramados

El partido de América vs Juárez fue reprogramado (Luz Coello/ Infobae México)

El calendario de la Liga MX Femenil sufrió cambios en las últimas cuatro jornadas ante la participación de los equipos mexicanos en la Femenil Summer Cup, torneo binacional con los equipos de Estados Unidos.

Un total de ocho encuentros del torneo local fueron reprogramados y a continuación te compartimos cuáles son los encuentros pendientes:

Jornada 2

Chivas vs León y América vs Juárez.

Jornada 3

Pachuca vs Atlas, Tijuana vs Cruz Azul, Tigres vs Necaxa, Chivas vs Mazatlán y Rayadas vs Santos.

Jornada 4

Mazatlán vs Tigres.