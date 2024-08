Ella es Germaine Valentina, la cantante de 25 años con quien Cruz Martínez habría engañado a Alicia Villarreal

La joven de 25 años fue captada muy de cerca con el esposo de Alicia Villarreal (Foto: Instagram)

En las últimas horas, ha surgido un escándalo en el mundo del espectáculo que implica a Alicia Villarreal y a su esposo Cruz Martínez. La polémica se desató tras la aparición de una fotografía de Martínez en un antro de Monterrey en compañía de una misteriosa joven, mientras Villarreal se encontraba en la Ciudad de México promocionando su nuevo sencillo.

Hasta hace poco, la identidad de la mujer era desconocida. Sin embargo, en el programa Ventaneando se reveló que se trata de Germaine Valentina, una cantante venezolana de 25 años, similar a la edad de Melenie Carmona, la hija mayor de Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

Según Daniel Bisogno, Villarreal comentó que Valentine es una artista con la que Cruz Martínez está trabajando en su casa productora.

Ricardo Manjarrez, conductor del programa, añadió que Valentine, además de su carrera musical, posee una significativa presencia en redes sociales con más de un millón de seguidores.

Cruz fue captado por la periodista Eloísa Guajardo (Foto: Instagram)

El sábado pasado, Valentine fue vista en un antro acompañada por el músico mexico-americano, con quien convivió muy de cerca, lo que incrementó las especulaciones sobre una posible infidelidad.

Durante el programa, los conductores expresaron su descontento al conocer la identidad de la joven. Jimena Pérez mencionó que algunas personas buscan la fama a cualquier costo, mientras que Pedro Sola espera que Villarreal pueda perdonar a su esposo debido a sus más de 20 años de matrimonio.

En una reciente aparición en el programa De primera mano, Alicia admitió que había confrontado a su esposo sobre las fotografías.

“Dice que ellos [su grupo] estuvieron en Monterrey tocando y después se fueron a pasar un tiempo. Tiene él una artista que produce, bueno produce diferentes artistas. Y bueno, esa fue su respuesta”

Alicia Villarreal Cruz Martínez se casaron en 2023 y tienen dos hijos en común (Foto: Instagram)

Martínez le explicó que estaban trabajando y que luego decidieron salir a divertirse. Sin embargo, Villarreal dejó claro que no toleraría otra infidelidad, ya que no sería la primera vez que esto ocurre en su matrimonio.

“Soy una mujer más madura (...) yo estoy trabajando y de repente no sé, me saca de onda, no tengo la información y somos personas adultas, llegaré a casa y lo hablaremos (...) todo ser humano se hace responsable, yo no tengo por qué andar sufriendo por un error de otra persona“

Esta situación ha creado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, quienes se casaron en 2003 y tienen dos hijos en común: Cruz Angelo y Félix Stefano.

Germaine Valentina cumplió 25 años este 7 de agosto de 2024 (Foto: Instagram)

Con el lanzamiento de su sencillo Mejor que tú y su participación en el reality Juego de voces, Villarreal se encontraba en medio de una giara de promoción cuando estalló el escándalo. A pesar de la polémica, la cantante ha intentado mantener una postura firme y profesional frente a los rumores y especulaciones sobre su matrimonio.

“Tenemos muchos años en este matrimonio, vamos a cumplir 21. Hemos llevado altibajos, como todos los matrimonios normales, y hemos superado muchas cosas. Se han dicho muchas cosas que también, a veces, no son ciertas”

Quién es Germaine Valentina, la venezolana que canta rancheras

La joven a quien produce musicalmente Cruz Martínez se trata de Germaine Valentina, nacida en 1998 en Mérida, Venezuela, pero con el gusto de interpretar populares rancheras mexicanas.

La cantante busca posicionarse en el gusto del público del regional (Foto: Instagram)

El hecho de que no haya nacido en México e interprete regional genera opiniones encontradas entre sus seguidores, quienes dejan comentarios negativos o de apoyo en sus fotos de Instagram, donde es seguida por poco más de un millón de followers.

En octubre de 2023 dio las gracias a Pepe Aguilar y a su esposa Aneliz por apoyarla en su carrera, pues fue invitada a un concierto de la famosa familia, lo que generó comparaciones con Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar invitó a Germaine Valentina a un concierto de Guadalajara, Jalisco (Foto: Instagram)

Por su parte, Germaine Valentina comentó: “No ando pidiéndole ayuda a nadie. Pepe Aguilar tuvo este gesto y disposición y lo valoro y agradezco. Me siento incómoda con la palabra competencia, aunque me comparen con otras cantantes, me hace sentir algo feo porque no quiero el lugar de nadie y estoy agradecida. Creo que hay lugar para todas”.