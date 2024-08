“No es actuación”: Paola Durante confirma violencia sexual por parte de Sian; asegura que también agredieron a Mario Bezares (Fotos: ViX)

Paola Durante confesó que durante su participación en La Casa de los Famosos México 2024 fue víctima de una agresión sexual. La primera eliminada del reality show de Televisa detalló que Sian Chiong la agredió sexualmente con una cuchara, evento que pasó inadvertido en ese momento e incluso ventiló que su amigo, Mario Bezares, también habría sufrido acoso sexual al ser golpeado en sus genitales por parte del actor cubano.

En una entrevista con De Primera Mano, la famosa confesó: “Yo no lo vi mal en ese momento. No lo juzgamos Mario y yo porque a mí (Sian Chiong) me metió una cuchara ahí,” relató Paola Durante al medio.

El motivo de hablar sobre el incidente es fruto del reciente comportamiento de Chiong, quien reaccionó mal ante una broma realizada por sus compañeros, sin recordar que él también ha tenido conductas inadecuadas. Durante agregó que no sólo ella sufrió agresiones, sino también Mario Bezares, quien fue golpeado en sus partes íntimas.

Sian y Adrián Marcelo son equipo en el reality show (Captura de pantalla El 5)

“A Mario le pagó ahí ese día y Mario le dijo: ‘No, espérate, ya. Eso no es actuación. O sea Sian también ha hecho cosas y no le hemos dicho nada”, añadió Paola, según el informe de De Primera Mano.

¿Qué pasó entre Paola Durante y Sian Chiong? Internautas reaccionan a su presunta agresión sexual en LCDLFM2

El caso ha escalado en redes sociales, donde se exige un castigo para Adrián Marcelo y Sian Chiong, acusados de agresión sexual contra Durante. Usuarios en X -antes Twitter- demandan expulsiones. Adrián Marcelo ha sido catalogado como el villano del programa, sumando enemistades por su discurso de odio, pero es el caso de la estrella lo que ha reavivado las críticas.

En un video difundido en TikTok, se observó a Briggitte Bozzo sorprendida al enterarse de la agresión: “Yo no sabía esto. ¿Tú sabías que Sian le había metido una cuchara en el cul a Paola? Yo no lo sabía. Qué clase de programa, porque no vienes con la inteligencia emocional bien puesta y con los huevs bien puestos”, expresó Bozzo.

Otro video compartido se muestra a Paola Durante, Sian Chiong, Potro y Adrián Marcelo en medio de una aparente broma, que escondía una agresión. Durante, entre risas, explicaba que interpretaban a adictos bajo los efectos de sustancias prohibidas:

“Es que éramos drogadictos y entonces Shanik llevaba (no se entiende lo que dice) y yo ‘dame, dame, dame’ y luego Sian me clavó una cuchara ahí abajo porque estaba drogado, éramos drogadictos y luego Mayito le pegó ahí y dije ya no le den cucharas”, relató Durante.

Paola Durante fue expulsada la primer semana. (@LaCasaFamososMx)

La situación ha generado controversia y una solicitud de sanciones para los involucrados. Pese a las declaraciones y videos que circulan, Paola Durante aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones.

El reglamento de LCDLFM 2 establece normas estrictas, prohibiendo actos de violencia entre los habitantes de la casa. No obstante, el incidente pasó desapercibido en su momento, y no se tomó ninguna medida disciplinaria desde la producción del programa. Esto sugiere que las acciones punitivas posteriores son poco probables, considerando la falta de advertencias previas por parte de La Jefa del programa.