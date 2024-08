Así suenan los corridos inspirados en Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’ Guzmán

Emma Coronel procreó dos hijas con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (IG:@emmacoronel9oficial)

Emma Coronel debutará como modelo en un video musical interpretado por Mariel Colón, abogada puertorriqueña que la representó a ella y a su esposo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cuando ambos eran acusados de actividades de narcotráfico en Estados Unidos (EEUU).

La canción lleva por nombre La Señora y se estrenará el próximo viernes 9 de agosto. El tema está inspirado en la historia de Emma Coronel y fue escrito por el compositor Mario ‘El Cachorro’ Delgado, quien también ha lanzado corridos sobre ‘El Chapo’ Guzmán.

No es la primera canción inspirada en la vida de Coronel Aispuro, pues anteriormente se han compuesto corridos en México. La mayoría de ellos hablan sobre lo que pasó con la exreina de belleza tras su detención en febrero de 2021 en territorio estadounidense, así como la relación que tiene con el capo sinaloense.

Actualmente, Emma Coronel tiene contacto cero con ‘El Chapo’ Guzmán, pues mientras ella se encuentra en libertad supervisada, él cumple una cadena perpetua en el penal de máxima seguridad de ADX Florence, debido a los actos criminales (principalmente tráfico de drogas) que realizó mientras lideraba el Cártel de Sinaloa.

El corrido narra cómo cambió la vida de lujos que tenía Emma Coronel tras su detención y condena en EEUU Crédito: YouTube/@regulorubiooficial2212

Reina de reinas

En febrero de 2022, el cantante Regulo Rubio lanzó un corrido sobre Emma Coronel titulado Reina de reinas. La canción dura poco menos de tres minutos y narra el cambio que vivió la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán tras su detención en EEUU.

Por un lado se expone que Emma Coronel gozaba de una vida de lujos, con ropa de marca exclusiva y viajes a Miami, Las Vegas y Nueva York. “Pero la vida dio golpes ahora la cosa cambió. A lo que más le temía esta vez se le cumplió. La agarraron nomás porque es esposa del ‘Señor’”, se escucha en la segunda parte de la composición.

Aunque en la canción no se menciona explícitamente el nombre de ‘El Chapo’, se afirma que Emma Coronel lleva bien puesta su corona y “con la frente en alto”. Sin embargo, no se alude a sus actividades delictivas por las que fue detenida.

La composición sobre la esposa del ‘Chapo’ Guzmán habla sobre su detención en EEUU y su familia Crédito: Tonny Reto Music

‘Con mi esposo estoy al 100′

En marzo de 2021, el músico independiente José Antonio Barba, mejor conocido como Tony Reto, publicó un corrido al que simplemente llamó “Corrido Emma Coronel”. El tema habla cuando la exreina de belleza fue detenida en febrero de ese mismo año en Virginia y estaba a punto de enfrentar la justicia estadounidense, debido a su relación con ‘El Chapo’ (a quien ayudó a fugarse de prisión en 2015) y el Cártel de Sinaloa.

“En el aeropuerto de Virginia una gran sorpresa me llevé cuando los agentes me apresaron. El gobierno americano ya no sabe ni qué hacer. Me acusan de tráfico de drogas y conspiración con el cártel, que ayudé que El Chapo se fugara, si eso pasó allá en mi patria aquí qué tiene que ver”, canta Tony Reto en el corrido.

Pese su cercanía con el capo sinaloense, en la primera parte de la canción se asegura que Emma Coronel no está involucrada en actividades criminales. “Yo nada que ver con el cártel, pero con mi esposo estoy al 100”, se escucha al principio del corrido.

El corrido habla sobre el anhelo de Emma Coronel de ver a su familia de nuevo tras su detención en EEUU Crédito: YouTube/@RodrigoHernandez-mh7xz

La corona de una reina

En diciembre de 2021, Los sinceros de la sierra lanzaron un corrido sobre el impacto que tuvo en Emma Coronel su estancia tras las rejas en EEUU. Cabe recordar que primero estuvo encerrada en Virginia y después en Texas.

La canción, titulada La corona de una reina, expone el anhelo que tenía en ese momento Emma Coronel para ver sus dos hijas gemelas, a quienes procreó con ‘El Chapo’ Guzmán. Asimismo, expone cómo varios de sus amigos se distanciaron de ella cuando supieron sobre su detención en Virginia.

“Me dijeron de esta ya no sales, como buitres empezaron a atacar. Puras burlas me llegaron al oído. No me duele, yo me río al ratito. No lo olviden yo sigo siendo la reina, la corona no me la quitan las rejas”, se escucha en un fragmento de la composición.

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, levantó polémica con un nuevo video compartido en sus redes sociales. (IG/@emmaoronel9oficial)

Mujer enamorada

En octubre de 2021, el cantante Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander, publicó una canción con ritmos del regional mexicano llamada Mujer enamorada. En este tema no se menciona ni a Emma Coronel ni a ‘El Chapo’ Guzmán, pero se presume que trata sobre ella debido a las referencias implícitas en la letra.

La canción destaca la fortaleza y lealtad de una mujer que está enamorada de un hombre “respetado y poderoso”, quien es identificado como un “capo”. Esta mujer es descrita como “una dama de oro blanco”, con labios rojos y pelo negro, lo cual coincide con la apariencia física de Emma Coronel.

En enero de este año, Emma Coronel apareció en su cuenta de Instagram con el cabello rubio y publicó un video en el que se escucha de fondo esta canción, lo cual aumentó las conjeturas sobre si el tema interpretado por El Komander en efecto es sobre ella.

El corrido trata sobre la detención de la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán en EEUU y su traslado a un penal de Virginia Crédito: YouTube/@losraybanz3300

Emma Coronel su nombre

Otro corrido que habla sobre la detención de Coronel Aispuro en Virginia fue compuesto por Los Raybanz en marzo de 2021. Al igual que en las otras canciones, ella es descrita como una “reina” poderosa debido a su relación con ‘El Chapo’ Guzmán’, quien sí es mencionado en la letra.

“Ya se encuentra detenida en un penal de Virginia, una exreina de belleza, su esposo es muy conocido (...) La acusan de varias cosas pero nada han comprobado (...) Emma Coronel su nombre”, se escucha en unos fragmentos del corrido.

Ninguno de los temas anteriores hace referencia a los delitos por los que Emma Coronel fue detenida y condenada a tres años de prisión en EEUU. Por el contrario, exaltan su “valentía” y “fuerza” por enfrentar la justicia en el país vecino.

Fue en noviembre de 2021 (antes de que se publicaran estas canciones) cuando Emma Coronel fue condenada por conspiración para traficar drogas (cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina) y lavado de dinero.

En septiembre de 2023, Coronel Aispuro logró recuperar su libertad. Desde entonces, la esposa de ‘El Chapo’ ha buscado abrir una nueva etapa en su vida, ahora como modelo en un video musical.