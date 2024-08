Un mozambiqueño exhibe que no obtuvo trabajo en México por estar muy calificado y hablar más de cuatro idiomas

Contó todo lo que tuvo que sufrir a pesar de ser poliglota. (YouTube / Xoque Kultural)

Rui Michalele, un conferencista de Mozambique, compartió su experiencia al intentar establecerse laboralmente en México en el popular podcast ‘Xoque Cultural’, conducido por el influencer alemán Jan el Wero.

Al llegar al país, Michalele confiaba en que su amplia formación académica y su dominio de varios idiomas le facilitarían encontrar un buen empleo. “Yo llegué aquí a México y le dije a mi esposa: ‘no va ser complicado encontrar trabajo. Tengo dos maestrías, una carrera, soy políglota, hablo más de cuatro idiomas, va ser fácil”, comentó Michalele.

Sin embargo, su realidad resultó ser muy diferente. A pesar de su impresionante currículum, se encontró con una barrera inesperada: ser considerado ‘sobrecalificado’ para los puestos a los que aplicaba. “Llegué aquí a México y fue: ‘estás sobre calificado’ que no te podemos pagar y realmente es un tema fuerte ya que yo les decía: ‘deme chance solo quiero empezar a trabajar y me dijeron no’”, añadió Michalele. Esta situación lo dejó perplejo y frustrado, ya que estaba dispuesto a trabajar en cualquier posición para mantener a su familia.

Michalele detalló cómo tuvo que aceptar un trabajo de practicante con un salario de 2,500 pesos al mes, insuficiente para mantener a su esposa e hija, quienes tuvieron que vivir con su suegro.

“Yo trabajaba de practicante, ganaba 2 mil 500 pesos al mes, pero obvio no podía mantener a mi familia. Mi esposa y mi hija vivían con mi suegro y yo veía a los ingenieros y con puestos elevados y decía: ‘¿Qué tienen esos cuates que yo no tengo?’ Y me propuse el objetivo me hice gerente en seis años”, relató.

A pesar de estos desafíos, Michalele no se dejó vencer. Con determinación y esfuerzo, logró ascender en el ámbito laboral mexicano. En seis años, pasó de ser un practicante a ocupar una posición gerencial, demostrando su capacidad y perseverancia. Su historia es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de adaptación que requieren los profesionales altamente calificados al enfrentarse a mercados laborales competitivos y, a veces, sorprendentes.

La historia de Rui Michalele no solo resalta los retos que enfrentan los migrantes en búsqueda de empleo, sino también la capacidad de superación y la importancia de mantenerse firmes en sus objetivos, a pesar de las adversidades iniciales. Su experiencia sirve de inspiración para muchos otros que se encuentran en situaciones similares, recordándoles que con paciencia y esfuerzo, es posible alcanzar sus metas laborales.