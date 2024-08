Shanik Berman pidió disculpas a Mario Bezares y aseguró que está arrepentida de lo que dijo

Tras convertirse en la segunda expulsada del reality, la periodista de espectáculos arremetió contra el comediante . (Captura de pantalla YouTube El 5)

Tras convertirse en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2, Shanik Berman arribó al foro donde la esperaba su familia y los conductores del programa. Sin embargo al conectarse nuevamente con sus con sus compañeros provocó gran sorpresa al explotar en llanto y reclamarle a Mario Bezares.

La periodista de espectáculos arremetió contra el comediante debido a que él fue uno de los integrantes que la nominó dentro del reality. “Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La verdad, Marianita, van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar... Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio”, dijo.

Fue durante la noche del lunes 5 de agosto, que la comunicadora pidió disculpas públicamente a Mario Bezares y su familia. Esto ocurrió horas más tarde de que Brenda Bezares, esposa del actor, declaró ante la prensa que procedería legalmente contra Shanik por asegurar que Mario tenía algo que ver con el asesinato de Paco Stanley en 1999.

Shanik culpó a Mario Bezares de la muerte de Paco Stanley. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, a Karime y a Sian. Porque ayer entre el coraje de haber salido, haz de cuenta que me hubiera mordido alguien y lo primero que aventé fue la mordida... No estuvo bien lo que dije y me arrepiento y lo siento muchísimo. Esperemos que no se me salga a rabia así, no me gusta estar rabiosa la verdad”.

Sin embargo, la esposa de Mario, Brenda Bezares, reaccionó inmediatamente después de enterarse de lo ocurrido. “Lamentablemente el día de ayer, Shanik, con todas las acusaciones tan grandes y graves que hizo vuelve a poner en mí un estado de postguerra. Muchos sentimientos encontrados, lastimando no oslamente a mi famiia. Yo quiero que Shanik haga una disculpa pública para Mario, para mi familia... Mario no se merece eso y de no ser así actuaremos conforme a derecho, legalmente. Porque está haciendo graves acusaciones que no le corresponden, que no le constan y que no debe de ser así”, explicó.

Quiero entender que está actuando desde el enojo, la rabia y que por eso reaccionó de esa manera pero no es el medio, ni la forma de tratar una situación así. No lo dijo una, sino varias veces”.

Berman pidió una disculpa en vivo tras las fuertes declaraciones que realizó al salir de La Casa. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Con el corazón apachurrado, un poquito fracturado porque a uno no le gusta que le toquen lo que más le duele y obviamente mi familia es muy importante para mí. Ustedes saben todo el apoyo y lo unidos que estamos Mario y yo, y oír esas palabras a nivel internacional en la hora premium, de lo que dijo esta señora sí duele”, declaró la actriz.

“Muy doloroso, estás alrededor de tu familia, de tus hijos, y que se expresen así de tu marido, de esa forma...lo único que ha hecho Mario es ser buen compañero, frontal, ser directo, no trata mal a las mujeres, no aprovecharse de nadie, no utilizar a las personas y siempre le dijo de frente ‘no me llevo bien contigo’”.