Brenda Bezares procederá legalmente contra Shanik Berman por inculpar a Mario Bezares por muerte de Paco Stanley

Shanik expresó que Mario "es una porquería" (Foto: Instagram)

La noche del domingo se vivió la segunda eliminación en el reality show La casa de los famosos México 2, un evento que ya ha generado múltiples reacciones tanto dentro como fuera del programa. Los cuatro nominados de la semana fueron Shanik Berman, Arath de la Torre, Karime Pindter y Gala Montes.

Sin embargo, fue la periodista de espectáculos, Shanik Berman, quien resultó ser la segunda expulsada tras recibir el menor número de votos.

El episodio estuvo lleno de tensiones y emociones, especialmente tras la salida de Berman quien protagonizó un momento de alta emotividad al reencontrarse con su esposo y la audiencia en el foro.

Durante esta conexión, las lágrimas de la periodista se mezclaron con acusaciones explosivas y un mensaje claro para sus excompañeros de programa.

La periodista tachó a Mario de hipócrita (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La verdad, Marianita, van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar... Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio”, declaró Berman, en referencia a su excompañero Mario Bezares.

Ya en la postgala, la periodista aprovechó el espacio para manifestar su descontento respecto a Bezares, revelando que tenía intenciones de nominarlo la semana anterior:

“Pero me convenció Adrián Marcelo, ‘no, Mario está bien fuerte, todo el mundo lo idolatra’. Es una porquería de persona. Es un hipócrita”, añadió Berman, que no se contuvo en sus comentarios críticos hacia el comediante.

El momento cumbre de la entrevista post-expulsión llegó cuando Shanik arrojó una potencialmente controversial afirmación sobre el caso del asesinato de Paco Stanley, insinuando la culpabilidad de Bezares en el crimen.

“Mayito es una porquería. Y aparte sí creo que lo hizo, claro que tú crees que iba a decirme ‘si lo puse, no lo puse’”, afirmó.

Mario Bezares fue implicado en el asesinato contra el conductor; salió libre por falta de pruebas (Youtube/retrobetamx)

Brenda Bezares procederá legalmente contra Shanik Berman

Las duras palabras de Shanik Berman no pasaron desapercibidas para la esposa de Mario, Brenda Bezares, quien ya reaccionó y aseguró que procederá contra comunicadora.

“Con el corazón apachurrado, un poquito fracturado porque a uno no le gusta que le toquen lo que más le duele y obviamente mi familia es muy importante para mí. Ustedes saben todo el apoyo y lo unidos que estamos Mario y yo, y oír esas palabras a nivel internacional en la hora premium, de lo que dijo esta señora sí duele”, dijo al reportero Poncho Pérez en un encuentro en la ciudad de Monterrey.

“Muy doloroso, estás alrededor de tu familia, de tus hijos, y que se expresen así de tu marido, de esa forma...lo único que ha hecho Mario es ser buen compañero, frontal, ser directo, no trata mal a las mujeres, no aprovecharse de nadie, no utilizar a las personas y siempre le dijo de frente ‘no me llevo bien contigo’”, añadió la conductora.

Brenda Bezares reveló que 'broma' donde Paco Stanley insinuó que era padre de su hijo causó problemas en su matrimonio con Mario Bezares. (Yordi Rosado, ViX, YouTube)

Brenda Bezares dejó conocer que ya se puso en contacto con su equipo legal para valorar cómo procederá contra la polémica periodista.

“Uno debe ser dueño de sus palabras, y creo que tiene que tener una repercusión, yo ayer hablé con mis abogados, por supuesto, a ver qué se puede hacer porque no nadamás es un chisme del espectáculo, es algo muy serio que la gente no entiende que nosotros hemos estado batallando por 25 años con todo esto para que nadamás por un enojo tú vengas y grites cosas que no son ciertas y tiene que tener una repercución legal”, recalcó.