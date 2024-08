“Justo el día que se acaba la prueba gratis”; usuarios de redes sociales ven coincidencias entre pleito en ‘La Casa de los Famosos México’ y el fin del periodo gratuito de Vix

“No te voy a pegar, tengo un contrato. Sí (me falta mamá) y tú te aprovechas de eso, crees que me vas a hacer sentir mal, no me vas a sentir mal. Pobrecito si crees que es una actuación, tú sabes perfectamente y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida. Yo estoy diagnosticada. Qué feo que te aproveches de algo así, yo tengo el mismo derecho que tú a estar aquí. Te lo voy a demostrar, tú haciendo bullying a una niña”.