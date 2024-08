Adrián Marcelo y Ricardo Peralta pierden miles de seguidores tras fuerte discusión en ‘La Casa de los Famosos México’

Foto: Captura de LCDLFM

La Casa de los Famosos México se puso intensa durante la madrugada de este 6 de agosto debido a una fuerte discusión que ocurrió en el patio. El conflicto inició cuando Ricardo Peralta, integrante del Cuarto Tierra, encaró a Gala Montes y Briggitte por la broma que habían hecho a Sian Chiong junto a Arath de la Torre y Karime Pindter: sacar su colchón de la habitación.

El influencer defendió al joven cubano y acusó la acción de “xenofóbica”: “¿Están orgullosas de esto que hicieron? Yo lo siento como algo despiadado hacia una persona que es su amigo de alguna forma, que ni siquiera vive en este país, se me acaba de caer todo. Creí que era una broma, la pijama en el piso, las sábanas de aquel lado, solamente les pregunto ¿están orgullosas de esto que hicieron? Esto solamente habla de la humanidad que tienen como personas y estoy sumamente en shock porque me parece una falta a la persona”.

Las habitantes negaron la naturaleza racista de la acción, y Gala Montes acusó a Sian de “traidor”. Este apenas fue el inicio de una discusión donde otros habitantes se involucraron. Gala sacó a relucir los ataques que ha recibido Briggitte por parte del Cuarto Tierra y denunció “bullying”.

Después entró Adrián Marcelo a la discusión y se enfrentó a Gala Montes. Este fue el momento que más ha causado revuelo en redes sociales, pues el conductor de televisión -que fuera de la casa ya había sido polémico- cuestionó la salud mental de la actriz, poniendo en duda su diagnóstico de depresión, asegurando que ella misma buscó medicarse.

Las consecuencias de la pelea para Adrián Marcelo y Ricardo Peralta

La situación se ha salido de control en redes especialmente porque Adrián Marcelo cuenta con un título en psicología. Los internautas han pedido que se le retire la cédula profesional.

“Ustedes son las que buscan que les receten cosas… Empezaste chiquita, te faltó niñez, estás enferma… No son amigas, tú no tienes amigas, no tienes una sola amiga, porque no te aguantas ni tú, necesitas salir y arreglar, tienes que estar en una clínica… Eres una buena actriz, es lo único que tienes, saber actuar”, fueron algunas de las palabras dichas por Adrián Marcelo.

Ricardo Peralta también ha sufrido la furia de las redes sociales, pues lo han acusado de ser “hipócrita”. Como consecuencia de su participación en La Casa de los Famosos México, se han revivido varias polémicas en torno al integrante de Pepe y Teo: tanto acusaciones de abuso como de agredir a otros creadores de contenido.

Derivado del conflicto, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta han perdido cientos de miles de seguidores en más de una cuenta de redes sociales. Estos son algunos de los comentarios de internautas:

“¿Existen personas más despreciables que Adrián Marcelo y Ricardo Peralta? No los trago”, “Solo diré que siempre odie a Adrián Marcelo y a Ricardo Peralta”, “Acabo de sacar mi colchón para que pase la basura por él y tengo miedo de que se me aparezca Ricardo Peralta y me diga xenofóbica”, “No sé qué les sorprende, el contenido de Adrián Marcelo siempre ha sido clasista, gordofóbico y misógino, de eso come”, “Esperamos que así como lo postearon tomen las medidas que merecen los agresores verbales, empezando por Ricardo Peralta y Adrián Marcelo”.

A la mañana siguiente de la fuerte pelea, los habitantes de La Casa de los Famosos México se reunieron en la sala para intentar arreglar las diferencias. Los protagonistas del conflicto se pidieron disculpas pero la tensión todavía puede sentirse entre ellos.